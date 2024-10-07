Netflix人气料理实境秀《黑白大厨》明日公开大结局！8强参赛者今日出席记者见面会

Netflix 料理实境节目《黑白大厨》今日上午（7）举行8强记者见面会，包含金学慜PD、金银芝PD在内，进入决赛8强「白汤匙」的崔铉硕、蒋皓埈、郑智善、李爱德华 、「黑汤匙」的三星、料理狂人 、阿姨无菜单料理一号、拿坡里美味黑手党都出席。

「白汤匙」崔铉硕、郑智善、蒋皓埈、李爱德华



「黑汤匙」三星、料理狂人 、阿姨无菜单料理一号、拿坡里美味黑手党



崔铉硕



郑智善



蒋皓埈



李爱德华



三星



阿姨无菜单料理一号



拿坡里美味黑手党



料理狂人



在经历各种竞赛后，争取8强席位。8强赛中他们必须端出自己的烹饪的「人生料理」，争取晋级总决赛的最后二个名额。最后由「黑汤匙」的「那不勒斯美味黑手党」抢先夺下第一名，剩下七名参赛者谁会决赛呢？令人期待明天的大结局啊！

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