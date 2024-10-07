曹世鎬遭爆對作家與製作團隊態度不佳，被DinDin要求從《兩天一夜》下車！

在10月6日播出的KBS 2TV《兩天一夜》第四季節目中，成員們為了成為六邊形男人而進行了有關義氣、領導能力、瞬發力、品味、溝通能力等等多元化的任務。

而當日製作團隊表示，最終還有一個禮儀相關的任務，其中有隱藏的任務正在執行中，消息一公開也讓成員們繃緊了神經。製作組在這之前也為了重整組織而必須選出最佳男性成員，把成員們一個一個叫到外面，完成投票後，出現了許多手提著沉重行李的工作人員們，經過正前往宿舍的成員身邊，測試看看成員們是否會出手相助，幫忙提行李。



金鐘民為了不想幫忙拿很重的西瓜，所以就問「西瓜是誰的」，DinDin則是反而走在那些作家的前面，被製作團隊報以噓聲，雖然他自我辯解「對老么作家也說著敬語」但似乎沒什麼作用。柳善皓則是詢問「不會太重嗎？現在幫你拿會不會太遲了？」最後竟然沒有出手幫忙拿行李。曹世鎬目睹這一切還表示「（問了還不幫忙）這是最糟糕的」。



但是批評他人的曹世鎬，自己在當下的表現卻是一直低頭滑手機，對於身邊的人提著沉重的行李絲毫不關心，此時DinDin則表示「希望他從固定成員中退出」提出了要曹世鎬下車的要求，引發全場大笑。當事人曹世鎬則是一直推託說自己忘了當時的情景，李準也說自己沒注意到作家。



最後登場的文世潤，發現了作家手中沉重的行李，就過去一把拿走了西瓜，雖然金鐘民說他一定是為了吃才這麼做，或是想偷走，不過製作團隊卻對文世潤的行為相當稱讚，為他鼓掌。文世潤表示，走在作家前面是很不禮貌的，聲稱自己忘記更是不能原諒，讓自覺犯錯的曹世鎬當場下跪求原諒，場面相當逗趣。



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