NCT退团成员泰一案件细节惊人：伙同2友性侵醉酒女，涉「特殊准强奸罪」可判7年至无期

据韩媒「朝鲜日报」，NCT已退团成员文泰一伙同2名熟人性侵醉酒女性，以「特殊准强奸罪」嫌疑接受警方调查，刑期最低7年起步、最高终生监禁，情形严重堪称K-POP史无前例。

文泰一今年6月被起诉性犯罪相关刑事案件，2个月后的8月28日第一次接受传唤调查，已於9月12日移交首尔中央地方检察厅处理。据悉一同犯罪的熟人中没有名人。



「特殊准强奸罪」指持有凶器或2人以上合伙对失去意识等无法反抗的受害者进行奸淫，如果罪名成立，可依据性暴力犯罪处罚相关条例第4条第1项判处7年以上有期徒刑或无期徒刑。

SM娱乐在文泰一出席警方调查后立即宣布其退团，称「事态非常严重、无法进行继续组合活动」，虽未公布案件细节资讯，但火速切割的姿态更引起网友猜测纷纷。

文泰一2016年作为NCT成员出道，今年6月被起诉后还参加了8月的NCT127出道八周年粉丝见面会并参与录制新专辑。 涉案消息曝光后，粉丝对其失望愤怒至极，纷纷剪毁照片小卡并PO上SNS，SM娱乐工作人员也连夜撤下已在仁川机场贴出的相关宣传资料。



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