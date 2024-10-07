《黑白大廚》「黑湯匙＆白湯匙」對決人數相同是故意的？金PD：「與製作組無關，我也希望出現分歧」

Netflix 料理實境節目《黑白大廚》今日上午（7）舉行8強記者見面會，PD們也公開節目的幕後花絮。

當天的活動，包含金學慜PD、金銀芝PD在內，進入決賽8強「白湯匙」的崔鉉碩、蔣皓埈、鄭智善、李愛德華 、「黑湯匙」的三星、料理狂人 、阿姨無菜單料理一號、拿坡里美味黑手黨都出席。



《黑白大廚》在第一回合、第三回合中，黑湯匙和白湯匙的人數相同，因此遭觀眾懷疑PD是不是故意分配好的。對此，金學慜PD表示：「我一直希望能有一個可以解釋的場合，在執導節目的過程中，只有兩個遺憾的地方。首先成爲11比11的瞬間，因為22名（選出20名晉級者後，白種元和安成宰各自選擇一位落敗的廚師晉級）是已經制定好的規則，但是兩位評審選擇兩位黑湯匙，不是變成11比11嗎？爲了更真實的結果，內心希望出現分歧，但很遺憾的是沒有這樣。」

接著，金學慜PD說：「在決賽中，四位白湯匙和四位黑湯匙將展開對決，這也是與意圖不同的結果。不是故意湊對數字的，結果變成這樣，感到很遺憾。雖然和製作組的意見無關，但是沒辦法。」



報導一公開，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「從製作方的立場來看，一方更多才更有意思」、「如果我是評審，我也會選擇黑湯匙」、「那黑白對戰如果比例不合適的話，想混在一起進行對戰嗎」、「雖然不敢相信，總之知道了」、「爲什麼剪輯只給幾個人呢？沒有這樣的問題嗎」、「但是從製作團隊的立場來看，雖然看起來像是造假，但是真的有很多不是造假的情況」、「誰相信電視臺的傢伙們啊」等等。



另外，《黑白大廚》是由80位具獨特烹飪見解的「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英主廚進行刺激緊張的料理對決。在 Netflix 上線後，在韓國、海外有著超高討論度，明天（8）將公開第11集和第12集最後一集，最後會由哪位廚師獲勝？備受關注！



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