金在中的理想型是孝順的南潤壽！南潤壽停止活動大半年原來是捐腎給父親！

上週播出的節目《新品上市便利餐廳》，金在中回父母家果然被結婚話題圍繞，而他在結尾表達自己的理想型是南潤壽，希望對象如同「孝子南潤壽」一樣乖巧、討人喜愛。金在中本身就是有名的孝子（在父親重病時奔波求醫、砸60億替爸媽蓋豪宅），那南潤壽又是怎麼回事呢？

原來，南潤壽今年初便停止活動，全心準備捐腎給父親，捐腎一事在今年7月經由天主教恩平聖母醫院IG才曝光，外界才知曉南潤壽突然消失大半年的原因。恩平聖母醫院IG發文講述南潤壽的故事欲傳達良善的能量，當月南潤壽也因此受政府衛生機關保健福祉部任命為「第8屆希望種子生命分享公關大使」。

▼南潤壽右手邊著病患服者即父親



南潤壽6月動手術，上月底以《新品上市便利餐廳》重回螢光幕前，在節目上曝光自己開刀一個月後回診的過程。他回憶爸爸慢性腎衰竭已第五期（末期腎病，85%腎功能已受損），同時還患有糖尿病與低血糖，爸爸隨著病況惡化皮膚越來越黑、會盜汗還會短暫喪失記憶，某天和爸爸約好要到醫院檢查卻見不到人影，原來爸爸開車開到忘記自己要去哪裡。

爸爸的突發狀況，加上得知末期腎病患者雖然可以持續洗腎勉強維持身體功能，但十年內死亡率高達75%，南潤壽決定移植自己的一顆腎臟給爸爸。南潤壽上頭其實還有兩個哥哥，但他說大哥結婚不久且有孩子、二哥才剛步入社會，「所以我覺得應該由我來」。



南潤壽回診主要是檢查剩下的右腎功能，醫師也提醒他飲食避免攝取過鹹及過多蛋白質，並建議他想除疤可以到皮膚科或整形外科接受治療，不過南潤壽表示真的動手術後就不太在意疤痕了。醫師還提到通常人們在麻醉後都會胡言亂語，但南潤壽手術時接受麻醉後，最後一句話是流著眼淚拜託醫護好好照顧爸爸，讓醫護都嚇一跳，「手術室人們都變成南潤壽粉絲了」，醫師對南潤壽孝心讚不絕口。



節目訪問南潤壽手術前會不會害怕，他否認，還憶起手術前爸爸內疚地哭了，他只是對爸爸說：「健康地再見吧！」那時他沒有哭，因為怕爸爸看了會更難受。爸爸也曾說「你的工作是演戲給大家看」而拒絕他，但他沒有放棄，乾脆一個人聯絡移植手續做相關檢查、一個人接受心理諮商，一心只願爸爸能恢復健康，看著爸爸也認為該是時候擔起一家之主角色了。



爸爸目前恢復狀況良好，南潤壽到醫院回診時還親自製作便當並寫下感謝紙條，一一送給醫護與修女們再次表達感謝呢！

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