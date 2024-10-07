《黑白大厨》「黑汤匙＆白汤匙」对决人数相同是故意的？金PD：「与制作组无关，我也希望出现分歧」

Netflix 料理实境节目《黑白大厨》今日上午（7）举行8强记者见面会，PD们也公开节目的幕后花絮。

当天的活动，包含金学慜PD、金银芝PD在内，进入决赛8强「白汤匙」的崔铉硕、蒋皓埈、郑智善、李爱德华 、「黑汤匙」的三星、料理狂人 、阿姨无菜单料理一号、拿坡里美味黑手党都出席。



《黑白大厨》在第一回合、第三回合中，黑汤匙和白汤匙的人数相同，因此遭观众怀疑PD是不是故意分配好的。对此，金学慜PD表示：「我一直希望能有一个可以解释的场合，在执导节目的过程中，只有两个遗憾的地方。首先成爲11比11的瞬间，因为22名（选出20名晋级者后，白种元和安成宰各自选择一位落败的厨师晋级）是已经制定好的规则，但是两位评审选择两位黑汤匙，不是变成11比11吗？爲了更真实的结果，内心希望出现分歧，但很遗憾的是没有这样。」

接著，金学慜PD说：「在决赛中，四位白汤匙和四位黑汤匙将展开对决，这也是与意图不同的结果。不是故意凑对数字的，结果变成这样，感到很遗憾。虽然和制作组的意见无关，但是没办法。」



报导一公开，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「从制作方的立场来看，一方更多才更有意思」、「如果我是评审，我也会选择黑汤匙」、「那黑白对战如果比例不合适的话，想混在一起进行对战吗」、「虽然不敢相信，总之知道了」、「爲什么剪辑只给几个人呢？没有这样的问题吗」、「但是从制作团队的立场来看，虽然看起来像是造假，但是真的有很多不是造假的情况」、「谁相信电视台的家伙们啊」等等。



另外，《黑白大厨》是由80位具独特烹饪见解的「黑汤匙」无名厨师对决20位「白汤匙」菁英主厨进行刺激紧张的料理对决。在 Netflix 上线后，在韩国、海外有著超高讨论度，明天（8）将公开第11集和第12集最后一集，最后会由哪位厨师获胜？备受关注！



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