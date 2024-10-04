金世正♥李鍾元《酒醉羅曼史》海報公開！拍攝花絮捏臉又戳臉，真的好有CP感！

《酒醉羅曼史》是由《社內相親》朴繕虎導演的新作，新人編劇李正信合作打造，由金世正、李鍾元、申度賢、白成哲主演。

劇情講述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王詠珠和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆敏柱之間讓人心動的浪漫史。就像擁有各自不同味道和香氣的啤酒一樣，所有的一切都截然相反的相剋男女，相互滲透的過程將給觀眾們帶來笑聲、心動和共鳴。

劇中，金世正飾演用熱情征服業界的酒類公司銷售女王「蔡詠珠」，她擁有特種部隊出身般的鋼鐵體力、堅韌的精神和特有的爽朗；李鍾元飾演動搖酒類業界版圖的釀酒廠老闆兼釀酒大師「尹敏洙」，性格敏感、細膩，有強烈的同理心。



近日公開兩款海報，讓人超期待蔡詠珠與尹敏柱的化學反應啊！一款是兩人貼著臉龐，另一款則是尹敏柱背著蔡詠珠，可愛的氛圍吸引人們的視線。金世正也通過 IG 公開海照拍攝花絮，有捏臉、戳臉等，真的好有CP感！



而《酒醉羅曼史》的製作組表示：「所有的一切都截然相反，更有魅力的青春們相互滲透的過程刺激著心動。請多多期待金世正、李鍾元可愛的化學反應打造出有具有特色的浪漫喜劇，該劇將在11月4日首播，大家期待嗎？

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