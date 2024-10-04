金世正♥李钟元《酒醉罗曼史》海报公开！拍摄花絮捏脸又戳脸，真的好有CP感！

《酒醉罗曼史》是由《社内相亲》朴缮虎导演的新作，新人编剧李正信合作打造，由金世正、李钟元、申度贤、白成哲主演。

剧情讲述认为隐藏感情理所当然的「超热情」酒类公司销售女王咏珠和把捕捉感情当作日常的「超敏感」酿酒厂老板敏柱之间让人心动的浪漫史。就像拥有各自不同味道和香气的啤酒一样，所有的一切都截然相反的相克男女，相互渗透的过程将给观众们带来笑声、心动和共鸣。

剧中，金世正饰演用热情征服业界的酒类公司销售女王「蔡咏珠」，她拥有特种部队出身般的钢铁体力、坚韧的精神和特有的爽朗；李钟元饰演动摇酒类业界版图的酿酒厂老板兼酿酒大师「尹敏洙」，性格敏感、细腻，有强烈的同理心。



近日公开两款海报，让人超期待蔡咏珠与尹敏柱的化学反应啊！一款是两人贴著脸庞，另一款则是尹敏柱背著蔡咏珠，可爱的氛围吸引人们的视线。金世正也通过 IG 公开海照拍摄花絮，有捏脸、戳脸等，真的好有CP感！



而《酒醉罗曼史》的制作组表示：「所有的一切都截然相反，更有魅力的青春们相互渗透的过程刺激著心动。请多多期待金世正、李钟元可爱的化学反应打造出有具有特色的浪漫喜剧，该剧将在11月4日首播，大家期待吗？

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