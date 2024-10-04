《黑白大廚》中成爲話題的「栗子提拉米蘇」有機會在超商吃到！CU：正在討論上市

據報導，CU 便利商店正在討論在 Netflix 料理實境節目《黑白大廚》中成爲話題的「栗子提拉米蘇」的產品化。

《黑白大廚》第8集的敗部復活賽，是要參賽者利用 CU 便利商店的材料做出讓評審們驚艷的料理。在大多數參賽者選擇重口味食材中，黑湯匙的參賽者「拿坡里美味黑手黨」，以一道甜點「栗子提拉米蘇」驚艷全場。



他在「栗子提拉米蘇」加入 CU 自家品牌商品「HEYROO 栗子」、和延世牛奶合作推出的「마롱鮮奶油麵包」、「Diget 巧克力餅乾」和「Toffee nut latte」等。讓評審、三星主廚安成宰讚嘆：「便利商店的食材很讚耶！比外面賣的還要好吃。」之後又挖了一口，繼續稱讚：「這個味道不輸飯店賣的甜點。」白種元也表示這個太犯規了。



節目播出後，不少觀眾也到便利商店尋找相關食材，受到爆發性的關注。據 CU 透露，第8集公開的1日下午6點到午夜爲止，「HEYROO 栗子」銷售額增加 49.7%、「Diget 巧克力餅乾」銷售額增加 57.5%、「Toffee nut latte」銷售額增加 34.0%，「鮮奶油麵包」的銷售額也上升29.7%。

消息一公開，在韓網立刻引發熱烈討論，韓網友：「哇，好期待啊」、「美味黑手黨製作那個的時候，CU 的相關人士應該會鼓掌吧」、「太好了！首先從마롱鮮奶油麵包重新上市開始」、「給我個適當的價格吧！我會買來吃」、「啊 希望快點出來」、「我昨天也買了栗子吃嘿嘿」、「但是應該給了拿坡里專利費吧」、「這樣的話大家應該都會在CU排隊了哈哈哈哈」、「雖然不是他做的那個味道，但是很想嚐嚐」等等。



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