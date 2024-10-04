《黑白大厨》中成爲话题的「栗子提拉米苏」有机会在超商吃到！CU：正在讨论上市

据报导，CU 便利商店正在讨论在 Netflix 料理实境节目《黑白大厨》中成爲话题的「栗子提拉米苏」的产品化。

《黑白大厨》第8集的败部复活赛，是要参赛者利用 CU 便利商店的材料做出让评审们惊艳的料理。在大多数参赛者选择重口味食材中，黑汤匙的参赛者「拿坡里美味黑手党」，以一道甜点「栗子提拉米苏」惊艳全场。



他在「栗子提拉米苏」加入 CU 自家品牌商品「HEYROO 栗子」、和延世牛奶合作推出的「마롱鲜奶油面包」、「Diget 巧克力饼干」和「Toffee nut latte」等。让评审、三星主厨安成宰赞叹：「便利商店的食材很赞耶！比外面卖的还要好吃。」之后又挖了一口，继续称赞：「这个味道不输饭店卖的甜点。」白种元也表示这个太犯规了。



节目播出后，不少观众也到便利商店寻找相关食材，受到爆发性的关注。据 CU 透露，第8集公开的1日下午6点到午夜爲止，「HEYROO 栗子」销售额增加 49.7%、「Diget 巧克力饼干」销售额增加 57.5%、「Toffee nut latte」销售额增加 34.0%，「鲜奶油面包」的销售额也上升29.7%。

消息一公开，在韩网立刻引发热烈讨论，韩网友：「哇，好期待啊」、「美味黑手党制作那个的时候，CU 的相关人士应该会鼓掌吧」、「太好了！首先从마롱鲜奶油面包重新上市开始」、「给我个适当的价格吧！我会买来吃」、「啊 希望快点出来」、「我昨天也买了栗子吃嘿嘿」、「但是应该给了拿坡里专利费吧」、「这样的话大家应该都会在CU排队了哈哈哈哈」、「虽然不是他做的那个味道，但是很想尝尝」等等。



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