人氣女團LOVELYZ 12/1登台開唱！《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD》IN TAIPEI 售票資訊公開

韓國人氣女團Lovelyz出道十週年，粉絲Lovelinus的心願終於實現！繼上半年透過韓國綜藝節目《玩什麼好呢？》成功以完成體形式演出後，Lovelyz決定舉辦十週年紀念演唱會《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD》，11月16、17日在首爾揭開序幕， 並於12月1日在台大綜合體育館舉行。除了粉絲期待已久的合體演出外，Lovelyz也計劃推出全新單曲，回報Lovelinus長期以來的支持與等待。

由Babysoul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、JIN、柳樹整、鄭叡仁八名成員組成的Lovelyz，不僅有團隊默契，感情好到更像彼此家人般的存在。2021年與所屬經紀公司Woollim娛樂合約到期後，團體暫時停止合體，成員們各自展開多方面的發展，包括戲劇、音樂劇、綜藝節目和音樂作品等，都受到了廣泛的關注與好評。此次巡演是繼2020年舉辦的線上演唱會《LOVELYZ ONTACT CONCERT - Deep Forest》後，時隔四年的再次回歸，也是自2019年來台後，時隔近五年再次以完整體跟台灣的Lovelinus相見。



Lovelyz作為三代女團的代表之一，自2014年出道以來，以充滿魅力的舞台表演擄獲了無數粉絲的心。在日前官方釋出的問候影片中，成員們紛紛表示真的好想念大家，「想到能跟許久不見的Lovelinus們見面，感到又心動又期待，為了要給各位最好的表演，我們很認真的在準備著，請大家多多期待喔

！」這次10週年紀念演唱會不僅是LOVELYZ的回歸舞台，更是對粉絲們多年來支持的最大回饋。Lovelinus們勢必將再度感受到Lovelyz帶來的感動與熱情。

此次Lovelyz的十週年紀念演唱會《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD IN TAIPEI》，特別準備了多項福利，不僅有機會獲得親筆簽名海報、拍立得照片、團體合照及彩排等多項驚喜福利，所有入場粉絲還能獲得限量雙人小卡，並在演出結束後與女神們道別。票價分別為5,200/4,080/3,080全區對號座、A區實名制，門票將在本週六(10月5日) 下午14：00於全台7-11 ibon 機台及 ibon售票系統啟售，想知道更詳細的粉絲福利及相關資訊，可以搜尋D-SHOW官方Facebook及Instagram！





2024 LOVELYZ CONCERT [LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD] IN TAIPEI

演出日期：2024年12月01日（日）

演出時間 : 17:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：台大綜合體育館一樓

演出場地地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

啟售時間 : 2024年10月05日（六）14 :00 (GMT+8)

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 ( https://ibontw.com/2024Lovelyz )

粉絲福利 : 雙人小卡 / 粉絲歡送 / 團體合照 / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得 / 彩排

票價：A區$5,200 (實名制) / B區$4,080 / C區$3,080 / 愛心席 $2,600 (實名制) (全區對號入座)

主辦單位：D-SHOW

經紀公司：Woollim Entertainment

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