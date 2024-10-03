【韓網熱門】仿彿變成另一個人回來的演員金正賢

金正賢有生以來第一次出演綜藝節目《Radio Star》，分享和崔泰俊一起學習拳擊和柔術等趣事。



*部分網友感到憤怒的原因↓



韓國網友評論：

1. 很喜歡他笨拙呆萌的模樣，真心是會相通的~

2. 演員本人的性格太單純ᅲᅲ.. 所以被煤氣燈操縱了ᅲ希望大家知道他原本是這樣開朗的人！

3. 其實金正賢原本就是這樣，只有那段時間不太清醒...

4. 看來是驅魔成功了

5. 他的模樣變了，氣色看起來很好呢kkk

6. 哇，這不是那位金僵硬先生嗎？

7. 原來是世紀大情聖啊

8. 當時的發佈會影片太震驚，我到現在都忘不掉

9. 一想到他對我們家徐玄做的事就生氣，無異於職場霸凌

10. 徐玄不論行程多忙都從未表現出疲憊，卻在和他一起拍戲時辛苦到哭泣... 我不想再見到這個人

11. 他有向徐玄和工作人員好好道歉嗎？

12. 現在變成金柔軟了嗎？

13. 我當時追他和徐玄那部《時間》追得好投入，一直為男主感到心痛，但到了後半段突然變很奇怪... 原來是因為他自己的愛情啊？

14. 他後台很硬嗎？ 長相演技都普普，為何總有戲拍？

15. 這世界對男演員真是寬容啊

16. 優秀演員那麼多，為何非要用他？

17. 他拍的劇我不看便是，但拜託不要上綜藝洗白形象

18. 連朱智勛河正宇都能順利發展、徐睿知都復出了，他也沒理由被封殺啊

19. 他又沒犯罪，只要認真工作還是可以恢復形象的

20. 金正賢是非常努力的演員，經歷那些幸苦的事還能回到這裡真的很了不起，一直為他應援

出處： https://theqoo.net/hot/3427913027?page=3#cmt_139，https://www.youtube.com/watch?v=ZbzVTVn46Yg&ab_channel=MBCentertainment，https://www.youtube.com/watch?v=4ixFvuwz0HI&ab_channel=%EB%9D%BC%EB%94%94%EC%98%A4%EC%8A%A4%ED%83%80

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