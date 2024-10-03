人气女团LOVELYZ 12/1登台开唱！《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD》IN TAIPEI 售票资讯公开

韩国人气女团Lovelyz出道十周年，粉丝Lovelinus的心愿终於实现！继上半年透过韩国综艺节目《玩什么好呢？》成功以完成体形式演出后，Lovelyz决定举办十周年纪念演唱会《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD》，11月16、17日在首尔揭开序幕， 并於12月1日在台大综合体育馆举行。除了粉丝期待已久的合体演出外，Lovelyz也计划推出全新单曲，回报Lovelinus长期以来的支持与等待。

由Babysoul、刘智爱、徐智秀、李美珠、Kei、JIN、柳树整、郑睿仁八名成员组成的Lovelyz，不仅有团队默契，感情好到更像彼此家人般的存在。2021年与所属经纪公司Woollim娱乐合约到期后，团体暂时停止合体，成员们各自展开多方面的发展，包括戏剧、音乐剧、综艺节目和音乐作品等，都受到了广泛的关注与好评。此次巡演是继2020年举办的线上演唱会《LOVELYZ ONTACT CONCERT - Deep Forest》后，时隔四年的再次回归，也是自2019年来台后，时隔近五年再次以完整体跟台湾的Lovelinus相见。



Lovelyz作为三代女团的代表之一，自2014年出道以来，以充满魅力的舞台表演掳获了无数粉丝的心。在日前官方释出的问候影片中，成员们纷纷表示真的好想念大家，「想到能跟许久不见的Lovelinus们见面，感到又心动又期待，为了要给各位最好的表演，我们很认真的在准备著，请大家多多期待喔

！」这次10周年纪念演唱会不仅是LOVELYZ的回归舞台，更是对粉丝们多年来支持的最大回馈。Lovelinus们势必将再度感受到Lovelyz带来的感动与热情。

此次Lovelyz的十周年纪念演唱会《LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD IN TAIPEI》，特别准备了多项福利，不仅有机会获得亲笔签名海报、拍立得照片、团体合照及彩排等多项惊喜福利，所有入场粉丝还能获得限量双人小卡，并在演出结束后与女神们道别。票价分别为5,200/4,080/3,080全区对号座、A区实名制，门票将在本周六(10月5日) 下午14：00於全台7-11 ibon 机台及 ibon售票系统启售，想知道更详细的粉丝福利及相关资讯，可以搜寻D-SHOW官方Facebook及Instagram！





2024 LOVELYZ CONCERT [LOVELYZ 4 OF WINTER WORLD] IN TAIPEI

演出日期：2024年12月01日（日）

演出时间 : 17:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台大综合体育馆一楼

演出场地地址：台北市大安区罗斯福路四段1号

启售时间 : 2024年10月05日（六）14 :00 (GMT+8)

售票系统 : 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 : ibon售票系统 ( https://ibontw.com/2024Lovelyz )

粉丝福利 : 双人小卡 / 粉丝欢送 / 团体合照 / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 / 彩排

票价：A区$5,200 (实名制) / B区$4,080 / C区$3,080 / 爱心席 $2,600 (实名制) (全区对号入座)

主办单位：D-SHOW

经纪公司：Woollim Entertainment

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