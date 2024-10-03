崔泰俊難忘與鄭雨盛合作《噗通噗通他和她的心跳聲》吐口水場面

演員崔泰俊在節目中提到自己曾在與前輩鄭雨盛合作電視劇《噗通噗通他和她的心跳聲》時向前輩臉上吐口水的趣事。

10月2日播出的MBC《Radio Star》節目中邀請演員崔泰俊來到現場，他也提到了自己與鄭雨盛合作的小故事，兩人曾在電視劇《噗通噗通他和她的心跳聲》中合作，崔泰俊飾演鄭雨盛的兒子，並且有一場戲還需要向鄭雨盛的臉上吐口水，令他印象深刻。



崔泰俊說劇中有需要演出他無視父親鄭雨盛，並且需要吐口水的一場戲，這讓崔泰俊很緊張，並且在拍攝之前也漱了很多次口，擔心對方心情會不好，雖然自己是要吐口水的那個人，要演出這樣的動作也讓他感到很抱歉，雖然前輩鄭雨盛總是要他放輕鬆，並且崔泰俊為了重現當時的場景，特別連鄭雨盛的聲音都模仿出來了，引發現場大笑。



崔泰俊也擔任了一些熱門電視劇的特別演出，譬如《二十五 二十一》《財閥x刑警》等，只要有他出現，也帶來了收視率的上升，雖然演出的戲份不多，但總能讓觀眾們留下深刻的印象。還有一部與車銀優合作的作品《Island》，崔泰俊作為臉蛋天才車銀優的哥哥登場，他還開玩笑說，後來車銀優成了神父，而他只能作漁船上的工作，差別很大。



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