《黑白大廚》女主廚做了「拔絲」料理被韓網友群噴：洗碗的人真倒霉！回應：都是我自己洗的

Netflix一檔真人料理秀《黑白大廚：料理階級大戰》火熱上線，由80位「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英主廚，通過刺激的淘汰機制評出「廚神」的料理對決。

其中一幕由女主廚鄭智善烹飪拔絲料理的場景不僅驚呆了在場所有的廚師們，觀眾們也看得瞪大了眼睛。 「 拔絲」 是中餐中一種傳統的烹調方法，通過水、油等方式將糖熬製成晶瑩剔透的絲狀。 日前鄭智善分享了她在節目中製作拔絲料理的幕後故事。



흑백요리사 시래기 빠쓰 만드는 백수저 정지선 셰프님 너무 멋있잖아.... pic.twitter.com/tJ7gXF2JOP — 완이 (@Ioriginz) September 18, 2024

用中餐中較少使用的食材「干菜」製作拔絲令鄭智善受到了廣泛的關注，面對是否在意鏡頭的提問，她笑著承認，表示自己從比賽前兩天就開始練習拔絲的製作。 然而第一次做的時候沒有一次煮好，反覆多次重新煮製，沒想到會受到這麼多關注。 她解釋說：「要這樣搖晃，風吹過來才能降溫，最後拔絲才能成功。 」接著鄭智善又透露自己並不知道評審會蒙眼品嘗，「如果提前知道的話，我可能就不會做拔絲了」。

節目播出後，不少觀眾在感歎她廚藝精湛的同時又有不少人批評她是「甩手掌櫃」，只懂做菜，根本不清洗廚具，糖黏在餐具上很難清理。 鄭智善對於網友們提出的「是誰收拾殘局」的問題，回應說：「是我收拾的，做完菜後有時間去收拾。 雖然大家可能覺得清理很難，但其實凝固後輕輕敲一下就能清理乾淨，根本不需要融化。」



鄭智善是韓國首位女性中式料理主廚兼港式點心女王「甜蜜蜜」經營者兼主廚。

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