《黑白大厨》女主厨做了「拔丝」料理被韩网友群喷：洗碗的人真倒霉！回应：都是我自己洗的

Netflix一档真人料理秀《黑白大厨：料理阶级大战》火热上线，由80位「黑汤匙」无名厨师对决20位「白汤匙」菁英主厨，通过刺激的淘汰机制评出「厨神」的料理对决。

其中一幕由女主厨郑智善烹饪拔丝料理的场景不仅惊呆了在场所有的厨师们，观众们也看得瞪大了眼睛。 「 拔丝」 是中餐中一种传统的烹调方法，通过水、油等方式将糖熬制成晶莹剔透的丝状。 日前郑智善分享了她在节目中制作拔丝料理的幕后故事。



흑백요리사 시래기 빠쓰 만드는 백수저 정지선 셰프님 너무 멋있잖아.... pic.twitter.com/tJ7gXF2JOP — 완이 (@Ioriginz) September 18, 2024

用中餐中较少使用的食材「干菜」制作拔丝令郑智善受到了广泛的关注，面对是否在意镜头的提问，她笑著承认，表示自己从比赛前两天就开始练习拔丝的制作。 然而第一次做的时候没有一次煮好，反覆多次重新煮制，没想到会受到这么多关注。 她解释说：「要这样摇晃，风吹过来才能降温，最后拔丝才能成功。 」接著郑智善又透露自己并不知道评审会蒙眼品尝，「如果提前知道的话，我可能就不会做拔丝了」。

节目播出后，不少观众在感叹她厨艺精湛的同时又有不少人批评她是「甩手掌柜」，只懂做菜，根本不清洗厨具，糖黏在餐具上很难清理。 郑智善对於网友们提出的「是谁收拾残局」的问题，回应说：「是我收拾的，做完菜后有时间去收拾。 虽然大家可能觉得清理很难，但其实凝固后轻轻敲一下就能清理干净，根本不需要融化。」



郑智善是韩国首位女性中式料理主厨兼港式点心女王「甜蜜蜜」经营者兼主厨。

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