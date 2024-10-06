【韓網熱門】剛步入社會的菜鳥vs社會老油條的差異！女網友：太有共鳴了

工作越久，變化越多，最近韓國論壇theqoo上就有網友開文討論剛剛步入社會的新人和工作多年的「老油條」之間的變化，引發廣泛的關注。

原PO表示，自己剛工作時用的是DIOR、CHANEL等大牌護手霜，如今已經變成使用PERIPERA這類開架商品了。

韓國網友評論：

1. 心疼錢

2. 我連PERIPERA都不用，用的都是贈品

3. 我也是，買DAISO的護手霜

4. 開始賺錢之後，一開始還會買大牌，後來發現性價比高的產品更好

5. 只要保濕就行

6. 從全妝到慢慢簡化，最後連腮紅、眼影都不塗了，只用BB霜或者氣墊塗一下，現在……完全不化妝，最多擦一下防曬，不論什麼牌子。 以前還會戴好看的髮夾、髮飾，現在手腕上就套一條黑色髮圈，隨意使用

7. 粉底液換不了，但是腮紅、眼影這種有顏色的全都換成了開架商品

8. DAISO最棒

9. 防曬肯定要擦，偶然用一下氣墊、唇膏

10. 菜鳥都會有這個過程，用完大牌之後發現也就這樣，哈哈哈哈哈哈……而且韓國化妝品真的很好，不需要買國外的貴牌啊，基礎化妝品真的性價比超低

11. 最近幾年韓國化妝品的標準提高了很多

12. 突然某個瞬間開始心疼錢，物質慾降低

13. 初、中期的時候會買貴牌的粉底液、口紅，會囤一堆大家覺得很好的百貨店化妝品，現在隨便用點防曬以及開架商品

14. 我並不這樣想，便宜的就是沒有貴的好

15. 週末約會的話會用貴牌，平時上班都是DAISO

16. 連衣服我也是上衣3件+下衣3件，輪流換

17. 我的錢包都裂了還在使用

18. 錢包、鞋子都買舒服、平價的

19. 我好像和大家相反，不過衣服倒是越買越便宜，一開始會買百貨店的當季新品，現在只有私下聚會、約會時才那樣穿，平時上班全都穿方便且舒適的服裝

20. 國內開架品牌品質都很高，除了價格低廉之外，顏色也很適合韓國人的膚色，比起百貨店的貴牌性價比要高很多

21. Olive Young隨便買，都不想挑顏色

22. 太對了，用多了就會發現其實都差不多

23. 最近上班我都素顏，只擦了妮維雅的唇膏

24. 我現在都只用有色唇膏

原文：https://theqoo.net/square/3424038588

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