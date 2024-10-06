《我獨自生活》收視率持續走低，敵不過《一日三餐 Light》！觀眾：看膩了明星的單身生活

MBC招牌綜藝《我獨自生活》也要沒落了嗎？

根據尼爾森的統計，9月27日播出的《我獨自生活》全國收視率僅為5.1%，相比前一周的7.2%下降了2.1個百分點。 這是該節目今年收視率首次跌破5%，當期節目中主持人全炫茂作為「茂影師」（炫茂+攝影師）首次外出拍攝。 他與擁有攝影師資格證的演員車瑞元一同前往他服役時的懷舊拍攝地點拍照，並找到了車瑞元曾住過的「南營館」。



全炫茂為車瑞元準備了千葉拌菜、烤牛心和蔬菜火鍋等豐富的餐食。 之後NCT成員道英為向工作人員表達感謝，親手製作了餅乾、準備了營養品和香薰，送上了「道英牌綜合禮盒」，因為太過害羞，他托經紀人轉交了這些禮物。



只是這期節目創下了今年的最低收視率。 相比之下，9月20日開播的tvN綜藝節目《一日三餐 Light》則連續兩周保持11%以上的高收視率，勢頭猛進。



其實《一日三餐 Light》於週五晚8：40播出，與《我獨自生活》的播出時間並不衝突。 對於一直保持6-7%收視率的《我獨自生活》，近期收視率驟降，網路上也引發了各種反應。 網友們紛紛表示：「看明星的單身生活已經膩了」、「太多偶像出現了，沒意思」、「最近真的是無聊」、「是時候更換固定嘉賓了」、「節目顯得不自然，強行搞笑的感覺越來越重」等，指出了節目的問題所在。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞