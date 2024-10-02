Kara & Super Junior聊世代引發紛爭！1.5代？2代？銀赫激動到要組織協會！

Kara朴奎利和韓昇延30日作客Super Junior-D&E（東海、銀赫）節目《要來這邊嗎？》，雖然KARA兩位年齡小D&E兩歲，出道也僅晚兩年，但她們似乎覺得和Super Junior有距離，引發了「世代紛爭」！

四人聊過往聊得很起勁，銀赫一句「我們那時是2代嘛」引發奎利問號：「歐巴也是2代嗎？不是1.5嗎？」韓昇延也附和，銀赫完全不想擔這個名號，大聲疾呼：「我們為什麼是1.5啊！剛剛不是說我們沒有什麼差異嗎？」不過仍冷靜聽奎利解釋，奎利很真摯的提到1代，昇延則說：「2代不是SHINee嗎？」



銀赫和東海認真點名2代團有東方神起，Super Junior、少女時代、SS501和KARA，表示沒聽過1.5代，後來製作組查閱網路資料，東海看了認同SHINee和2PM是2代，銀赫就不認同了，激動到站起來發問：「這到底是誰整理的？等一下，我們要整理一下，聚集各世代的代表，（討論）從哪裡開始算1代、2代──」甚至說要創建協會！



本來以為話題結束了，結果問到「2代到哪裡」，奎利說SHINee，東海說Wonder Girls，昇延說Miss A，大家七嘴八舌下讓銀赫更加確定要召開協會整理，只不過奎利已疲憊：「就這樣吧！不要弄了！」



其實韓國偶像團體分法沒有明確標準，普遍被認可的分類是以年代和影響力作劃分，1代代表是H.O.T.（1996～）和水晶男孩（1997～），2代一般認為是東方神起（2003～）開啟，直至EXO（2012～）和BTS（2013～）崛起後才正式進入3代。有些團體由於出道時間已是該代晚期，因此還發展出「0.5代」說法，最常見就是2009～2011間出道的BEAST（後來的HIGHLIGHT）、INFINITE、2NE1、Apink等被歸類於「2.5代」，而KARA說的「1.5代」也有人稱，如god（1999～）。

回顧上述2代偶像本人KARA和SJ的討論，東方神起（2003～）、SS501（2005～）、Super Junior（2005～）、Wonder Girls（2007～）、KARA（2007～）、少女時代（2007～）、SHINee（2008～）、2PM（2008～）、Miss A（2010～）確實大多都被視為2代團，Miss A可再細分為2.5代。

銀赫想創建協會整理不無道理，畢竟他們才是當事人，不過結果能不能被大眾認同又是另一回事了，因為他與東海直覺認為SJ和KARA同代，KARA卻覺得自己和SHINee才是同代，這些歧異也隱含當事人對世代差的介意XD。

這也不禁讓人想起Apink普美做客少女時代孝淵頻道時，孝淵說少時和Apink都是2代，而現在後輩到了4、5代，普美聽了皺眉：「咦？聽起來好久以前的感覺。」孝淵也同意「聽起來年紀很大」，更質疑為何要分代：「又不是Apple（iPhone）還分1、2代。」全場聽了都笑了。後續採訪，孝淵又吐槽如此分類很像機器，普美則希望自己稍微跨到3代就好了，但也無奈接受了。



▼《要來這邊嗎？》聊世代（已定位14:39）



▼《請吃飯的孝淵前輩》孝淵&普美提到世代（已定位4:18）



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