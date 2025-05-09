邊佑錫、南宮珉所屬公司紛紛發表立場：公司職員不會要求先結帳或購買特定物品，請勿上當！

演員邊佑錫與南宮珉的所屬公司不久前不約而同接連發表聲明，表示近期發生了自稱是藝人經紀人而進行詐欺的事件，請大家多留意小心詐騙。

邊佑錫所屬公司VARO在5月8日下午透過IG Story發表聲明，表示最近發生有人冒充該公司職員而獲取金錢利益的詐騙行為，有些人士自稱是該公司旗下藝人的經紀人，以此接近零售企業，並以公司聚餐為名義要求先行結帳特定商品（主要是紅酒等），但店家買單並準備完畢後他們卻直接失聯No Show而造成店家損失。



VARO娛樂更自清旗下職員與相關人士在任何情況下都不會要求商家先行轉帳或購買特定物品，這些要求都是非法行為，若有遇到類似的狀況，請大家務必要確認是否真的是該公司的職員，並表示公司已意識到這種行為所造成的嚴重性，將對此種行為採取法律對應措施，盡最大努力阻止類似事件再發生。



5月9日南宮珉所屬的公司935娛樂也發表聲明表示，正在確認近期有人自稱為該公司職員，進行金錢詐欺的事件。特別是有些人自稱為旗下藝人的經紀人，對餐廳以及紅酒銷售廠商，進行了高金額的預約訂位後，也是失聯No Show造成企業損失，與邊佑錫公司所提到的情況如出一轍。也請民眾們遇到相似的情況請不要答應，並立刻報警。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞