千面演員金素妍全新復古造型登場！《貞淑的銷售》變身成人用品超強業務員！

演員金素妍曾在《The Penthouse》系列與《九尾狐傳1938》等電視劇中以全然不同的風貌登場，演出風格也深植人心，近日即將推出新作品《貞淑的銷售》，這也是她閱讀了許多劇本之後決定接演的作品，再度選擇挑戰突破自己。

JTBC新電視劇《貞淑的銷售》背景設定為1992年的鄉村，當時「性」並不是能夠廣為討論的話題，尤其是在民風純樸的鄉村，銷售成人用品的姊妹四人幫，將開始自我成長以及培養出深厚友情的故事。由於這樣的設定與題材在電視劇中並不常見，於是一下子就吸引了金素妍的目光，激發了她的好奇心，也認為這樣的題材如何融入於我們的日常生活中，覺得這是一部有意義的作品。



雖然金素妍也曾經歷過90年代，不過當時她的年紀還小，不懂大人的世界，現在電視劇中的復古呈現也讓她覺得很新奇，有種特別的感受。如同金素妍在劇中的角色名字「韓貞淑」一樣，過著正直端莊的生活，但以成人用品的銷售為契機，即將迎來她人生的轉捩點。雖然一開始她也對於成人用品有種不舒服的感覺，但卻隨著時間的推移，而逐漸找出自己工作的意義，甚至有了夢想的目標。



有點呆萌的金素妍踏上成人用品的銷售之路，也將讓觀眾們為她應援。而這樣的題材如何在電視劇中不露骨又能適當的表現出來，不引起過度想像，也不讓觀眾們不自在，也是金素妍努力準備的部分。姊妹四人幫除了金素妍，還有另外三位分別是金成玲、金善英與李世熙，他們的合作相當自然，金素妍更說四人一起拍攝時，有時候聊起來都分不出是真實還是在演戲，配合的相當自然有默契，相信觀眾們也能感受到。《貞淑的銷售》將於10月12日晚間首播。



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