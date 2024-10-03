李尚禹&金素妍結婚7年後依舊大閃特閃！首次一同出演綜藝節目《新品上市便利餐廳》恩愛畫面全公開

這對夫妻迎來了結婚七週年紀念日，請大家先做好被閃瞎的心理準備！！！

即將在明天（4日）播出的KBS2綜藝節目《新品上市便利餐廳》中，將公開李尚禹&金素妍浪漫的日常生活。

李尚禹為了紀念即將到來的結婚7週年，足足花了50天為妻子金素妍精心準備了牛排。在此過程中，金素妍突然現身，展現了只為丈夫李尚禹而準備的真情實感反應。這是李尚禹和金素妍夫婦婚後首次共同參加綜藝節目，充滿愛意的甜蜜夫妻形象和互動，預計會讓觀眾們不自覺的露出幸福微笑。



當天，李尚禹決定為結婚7週年紀念日派對準備一道特別的料理，並前往市場親自購買食材。但這場紀念日派對距離當天還有50天。究竟是什麼樣的料理讓他提前50天就開始準備？？引起了大家的好奇心。李尚禹每天檢查料理的進展狀況，滿懷期待地等待著這個特別的日子到來。早在首次出演節目時，李尚禹就憑藉著「投入誠意就會變得美味」的信念，展示了花5天做出排骨湯、花3天製作義大利糰子等，展現出「誠意狂人」的一面。

▼預告：



終於迎來了結婚7週年紀念日的當天，李尚禹準備了漂亮的花束，並親筆寫了誠意滿滿的手寫信。此時，妻子金素妍回到家中，這也是兩人在綜藝節目中首次以夫婦身份同框。兩人始終深情凝望對方，充滿愛意的表現令現場的《新品上市便利餐廳》成員們驚嘆不已，紛紛表示：「還以為是在看電視劇呢。」

節目中，還將公開兩人從戀愛到結婚的完整故事，並展示此前未曾公開過的結婚相冊照片，這一集節目將於明天晚上8點30分播出。

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