《因為不想吃虧》申敏兒演技獲讚！哭戲感染力超強，讓觀眾看了跟著流淚

9月30日播出的《因為不想吃虧》第11集中，孫海英（申敏兒 飾）和金志旭（金永大 飾）的過去被曝光，散落的拼圖拼湊在一起。這集...真的讓人看了跟著流淚啊 QQ

金志旭是媽媽最後的寄養孩子事實被曝光後，孫海英覺得自己被背叛了。金志旭：「我答應過妳媽媽，所以才沒能告訴妳...我答應過她不會讓她女兒知道我曾經是這裡的寄養孩子。」



另外，南紫妍（韓智賢 飾）的親生父親在出獄後執意來到她身邊，孫海英擔心她不接自己電話，通過金志旭向福奎賢（李相二 飾）要求去她家，幸虧福奎賢讓南紫妍度過危機（福奎賢的防身武器 XDDDD）。孫海英代替南紫妍對她的親生父親憤怒，作爲堅實的姐姐和監護人發揮了作用。



南紫妍以為孫海英是在不知道的情況下接納自己，但是...孫海英得知所有事實的事實被揭露後，帶來反轉。孫海英即使知道自己的爸爸被殺害，也只想著南紫妍，為了拯救她一直裝作不知道，她內心深處溫暖的心讓觀眾們感動不已。尾聲中孫海英哭著向金志旭說媽媽去世了，也讓人對最後的劇情充滿好奇 ㅠㅠㅠㅠ



申敏兒充分地發揮主角的存在感，完美地引領《因為不想吃虧》的開始和結束。在第11集播出中，她也演技也獲得不少好評，觀眾：「我也跟著哭了」、「海英真的跟媽媽一樣善良」、「捨不得結束啊」、「這集真的好感人」、「怎麼只有12集」等等。

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