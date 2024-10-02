《鬼怪》、《那年，我們的夏天》、《太陽的後裔》大螢幕震撼感動！《韓劇OST音樂會》全新韓劇觀賞體驗，OST女王白智榮首度來台，獻唱經典人氣曲目

熱門韓劇巨幕放映x OST原唱歌手獻聲x台韓管弦樂團現場演奏！今年絕不能錯過的韓流盛典，10/2早鳥票開搶！

韓劇風潮在台灣已成為顯學，從最經典的大長今，到雲畫的月光、太陽的後裔，及近日爆紅的淚之女王、背著善宰跑等，都讓所有劇迷津津樂道，除了賞心悅目的男女主角及劇情安排外，每齣劇中搭配的OST更是功不可沒的神來之筆，只要歌曲或配樂一下，角色們的心情堆疊就能很輕易的傳達給觀眾！

而唱紅經典韓劇金曲的「OST女王」白智榮與「抒情女王」金那英，將攜手療癒新聲代MORE隨「韓劇OST音樂會」首次登台獻唱。這場音樂會將會在舞台上播放熱門韓劇片段，由實力派唱將現場原音重現韓劇金曲，再加上韓國知名Ｍost管弦樂團現場演奏，優美旋律搭配巨型LED螢幕重現人氣韓劇經典畫面，帶領觀眾沉浸美好的時光！早鳥優惠票最低86折10/2(三)中午12點udn售票網（‎https://bit.ly/3BvY2mj‎）獨家開搶，今年底最強韓流音樂盛會絕不能錯過！



韓國頂尖韓劇OST製作公司MOST Contents策畫

《韓劇OST音樂會》 （Korea Drama OST Concert）是由韓國頂尖韓劇OST製作公司MOST Contents策畫，將在今年12月28日首度來台，於台北流行音樂中心演出兩場。台灣觀眾耳熟能詳的《鬼怪》、《那年，我們的夏天》、《太陽的後裔》等韓劇畫面，將會在舞台上以巨型螢幕播放，並搭配特邀來台的韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲，此外更令人驚喜的是，素有韓劇「OST女王」之稱的實力派唱將白智榮，也將隨著《韓劇OST音樂會》首度來台，原音重現其最標誌性的韓劇金曲。韓劇巨幕播映、扣人心弦OST原唱獻聲，再加上現場台韓管弦樂團的演奏，三者合而為一，將帶來最嶄新、最震撼的韓劇觀賞體驗，全場一起重溫經典片段，重回當時看劇的美好感動。

韓劇經典畫面巨型螢幕重現x韓國Most管弦樂團現場演奏

本次演出顛覆以往觀眾觀賞韓劇模式，將在舞台上以巨型螢幕播放多部超人氣經典韓劇片段，搭配現場管弦樂團演奏及原唱歌手演唱，打造沉浸式的視聽享受。觀眾將隨著劇情及現場演奏的配樂和歌曲情緒起伏，讓你無論是看《鬼怪》、《雲畫的月光》、《太陽的後裔》還是《那年，我們的夏天》，都隨著歌手層次堆疊的中低唱腔及澎湃洶湧的交響樂團，喚起無數的情感與記憶。

此次音樂會特邀韓國Ｍost管弦樂團來台，其樂團是專為 OST 創建的專業樂團，與世界上許多樂團不同，是由小提琴家金美中（Kim Mi-Jung）所領導的 Most Orchestra 與實際參與劇集的音樂總監合作，在重現原版歌曲品質的同時，也能重現劇中感受到的情感。

Most Orchestra 的定位有別於傳統的管弦樂團，它的組成像專業的電影團隊一樣，為戲劇、電影等影像媒體完美演繹音樂，並以此為基礎，完整的將韓劇OST差異化傳遞出新的印象。



韓劇OST女王白智榮首度登台 帶來經典代表作

被譽為「韓劇OST女王」的白智榮，其獨特渾厚的嗓音，詮釋愛戀情深的情緒格外具有渲染力，她的歌聲所傳遞的濃厚情感，無一讓觀眾更貼近男女主角難分難捨的情感。此次白智榮將為台灣觀眾獻上她的代表作，包括《秘密花園》中的《那個女人》及《特務情人IRIS》中的《不要忘記》，她的聲音不僅是劇情中的感情催化劑，更是無數觀眾心目中的經典。這次音樂會，白智榮將現場演唱多首熱播韓劇插曲，勢必引起一波經典熱潮。

抒情女王金那英 以真摯嗓音打動人心

嗓音辨識度極高的金那英，為《Super Star K5》選秀節目走紅的參賽者，收放自如的歌唱實力、層次堆疊的細膩唱腔，成為多齣人氣韓劇指定原聲帶歌手，是實至名歸的抒情女王。此次音樂會，她將演唱《太陽的後裔》中的《Once Again》以及《那年，我們的夏天》的插曲《離別後悔》等經典作品，帶領觀眾沉浸在濃情深情處。

新聲代歌手MORE 帶來動容情感OST演繹

韓劇療癒系新聲代MORE，是近年韓國觀眾與歌迷驚豔不已的後起新秀，演唱過《少年時代》的OST《深夜的我們》引起話題討論，歌唱時的情緒拿捏與情感絲絲入扣，讓這位樂壇新銳憑藉韓劇《少年時代》、《陪玩的女人》等多首OST作品迅速打開知名度，短時間內獲得無數關注。MORE將帶來最新一季韓劇的熱門原聲帶，展現其抒情、流行樂的多元魅力。三位實力頂尖的歌手將在12/28一起首度來台為《韓劇OST音樂會》獻唱，將是今年最貼近韓劇原唱原曲的唯一機會。

台灣觀眾限定！驚喜彩蛋逐一揭曉

至於台灣最近話題度最高的韓劇如《黑暗榮耀》、《淚之女王》、《背著善宰跑》等作品，是否有機會在本次來台的《韓劇OST音樂會》看到及聽到，台灣主辦方聯合數位文創透露，這次《韓劇OST音樂會》是首度來台演出，韓國製作公司也非常重視，允諾將會為台灣觀眾準備驚喜彩蛋，至於劇目為何，表示「敬請期待」。

《韓劇OST音樂會》（Korea Drama OST Concert）將於今年底12/28(六)於台北流行音樂中心一天演出兩場，10/2(三)中午12時正式早鳥開賣，最低優惠85折，喜愛韓劇及經典OST的觀眾千萬不要錯過這場難得的音樂盛事。購票請上udn售票網（https://bit.ly/3BvY2mj‎），客服專線請洽（02）7721-6958 （每日9:00-18:00）。

【演出資訊】

《韓劇OST音樂會》

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2024年12月28日 14:30 / 19:30，共2場

售票網站：udn售票網 ‎https://bit.ly/3BvY2mj

演出官網：‎https://uevent.udnfunlife.com/2025KDrama

場次票價：800/1,200/2,400/2,800/3,200/3,500/3,800/4,200

主辦單位：聯合數位文創

客服專線： 02-2649-1688（每日09:00-18:00）

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