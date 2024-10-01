千面演员金素妍全新复古造型登场！《贞淑的销售》变身成人用品超强业务员！

演员金素妍曾在《The Penthouse》系列与《九尾狐传1938》等电视剧中以全然不同的风貌登场，演出风格也深植人心，近日即将推出新作品《贞淑的销售》，这也是她阅读了许多剧本之后决定接演的作品，再度选择挑战突破自己。

JTBC新电视剧《贞淑的销售》背景设定为1992年的乡村，当时「性」并不是能够广为讨论的话题，尤其是在民风纯朴的乡村，销售成人用品的姊妹四人帮，将开始自我成长以及培养出深厚友情的故事。由於这样的设定与题材在电视剧中并不常见，於是一下子就吸引了金素妍的目光，激发了她的好奇心，也认为这样的题材如何融入於我们的日常生活中，觉得这是一部有意义的作品。



虽然金素妍也曾经历过90年代，不过当时她的年纪还小，不懂大人的世界，现在电视剧中的复古呈现也让她觉得很新奇，有种特别的感受。如同金素妍在剧中的角色名字「韩贞淑」一样，过著正直端庄的生活，但以成人用品的销售为契机，即将迎来她人生的转捩点。虽然一开始她也对於成人用品有种不舒服的感觉，但却随著时间的推移，而逐渐找出自己工作的意义，甚至有了梦想的目标。



有点呆萌的金素妍踏上成人用品的销售之路，也将让观众们为她应援。而这样的题材如何在电视剧中不露骨又能适当的表现出来，不引起过度想像，也不让观众们不自在，也是金素妍努力准备的部分。姊妹四人帮除了金素妍，还有另外三位分别是金成玲、金善英与李世熙，他们的合作相当自然，金素妍更说四人一起拍摄时，有时候聊起来都分不出是真实还是在演戏，配合的相当自然有默契，相信观众们也能感受到。《贞淑的销售》将於10月12日晚间首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻