黑粉狂罵：大小姐不吃庶民食物！因為沒吃過拌麵、刀削麵被罵了一年多的NewJeans Minji道歉了

一碗拌麵引發長達2年的討論，主人公NewJeans成員Minji還為此道歉。

事情要從2022年12月說起，NewJeans的官方YouTube頻道上公開一支成員們拍攝《W Korea》海報時的幕後花絮，Minji和Hyein在化妝過程中聊天提到「拌麵」，Minji問Hyein有沒有吃過「拌麵」，Hyein反問「有人沒吃過嗎？」 Minji告訴她自己就從未吃過，並說自己不喜歡嘗試沒吃過的東西。 Minji的這種回答也立刻引起韓網論壇熱議，有些人質疑Minji過度的清純人設讓人很反感，還有人質疑Minji的國籍。

민지가 19년인생 비빔면 먹어본적 없다니까 15년살면서 먹부림을통달한아이가 개화냄 pic.twitter.com/xws6jYVvAH — 52 (@uarethe6est) December 9, 2022

事情並未到此結束，2023年1月NewJeans做客《沉著Man》的節目時，被捕捉到小聲問「刀削麵是什麼」，導致她又一次被黑粉抨擊「在立高級人設」、「看來大小姐是不吃貧民食物了」。



這兩件事情也困擾了Minji一年多。2024年1月初，NewJeans開通直播和粉絲聊天，Minji就提到了這件事情，解釋「從現在開始不打算再說『我沒吃過』這種話了，我怎麼會不知道刀削麵呢，是因為沒吃過才說沒吃過啊，是因為不知道才說不知道的，那你們知道刀削麵有多少種嗎？麵裡又加了什麼，有哪些材料。」在此過程中Minji的語氣稍顯著急，音量也大了起來。 然而這番解釋沒能安撫住黑粉，反倒令她再次被罵。

最後Minji只能出面道歉，她在道歉文中表示：「1月2日在和粉絲直播聊天過程中，因為我的語氣和態度引發大家的不適，在應該與粉絲們自然、舒服地交流中卻讓大家看到了不好的一面，令大家驚訝、受傷了，對此我很抱歉。去年冬天所說的『刀削麵是什麼』引發了什麼樣的反應我自己也知曉，因為我很挑食，從未吃過刀削麵，當時是在思考刀削麵的種類和味道，不自覺地自言自語說了出來。因為是自言自語，沒想到會引起誤會，本來想解釋，但又覺得覆水難收，等過段時間事情就過去了。沒想到隨著時間的流逝，事情並未朝我預期的方向發展，甚至多出了更多的話，連我和隊友的關係都被提及，引發了奇怪的誤會，在過去一年的時間里都在折磨著我。 我抱著鬱悶的心情做了解釋，但卻讓大家看到了我極其不成熟的態度，讓大家失望了，對此我也在深刻反省中。 通過這件事情，我在休假期間思考了很多，與身邊人也聊了很多，讓我又一次知道自己要對說出的每一句話負責。 最後再次向因為看了我的直播而感到不快的粉絲們道歉。 」

Minji的道歉文一出即刻在theqoo上引爆熱議，留言已經多達1500則（仍在增加中），網友們表示：「女團成員就因為一句沒吃過刀削麵就出來道歉？？？可想而知惡評有多嚴重了」、「感覺不是因為說不知道刀削麵是什麼而反感，而是她在直播裡說『怎麼可能不知道刀削麵』， 底下的留言很不好，所以公司才讓她道歉的吧」、「真的沒必要道歉啊」、「這事情都已經1年多了，她出來道歉也是希望趕快結束吧」、「有些人就是一直拿拌麵、刀削麵的事情嘲笑她，才搞得她出來道歉」、「我看了影片，並不覺得她的語氣有什麼不妥啊，這種事情都要出來道歉嗎？」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞