【韩网热门】刚步入社会的菜鸟vs社会老油条的差异！女网友：太有共鸣了

工作越久，变化越多，最近韩国论坛theqoo上就有网友开文讨论刚刚步入社会的新人和工作多年的「老油条」之间的变化，引发广泛的关注。

原PO表示，自己刚工作时用的是DIOR、CHANEL等大牌护手霜，如今已经变成使用PERIPERA这类开架商品了。

韩国网友评论：

1. 心疼钱

2. 我连PERIPERA都不用，用的都是赠品

3. 我也是，买DAISO的护手霜

4. 开始赚钱之后，一开始还会买大牌，后来发现性价比高的产品更好

5. 只要保湿就行

6. 从全妆到慢慢简化，最后连腮红、眼影都不涂了，只用BB霜或者气垫涂一下，现在……完全不化妆，最多擦一下防晒，不论什么牌子。 以前还会戴好看的发夹、发饰，现在手腕上就套一条黑色发圈，随意使用

7. 粉底液换不了，但是腮红、眼影这种有颜色的全都换成了开架商品

8. DAISO最棒

9. 防晒肯定要擦，偶然用一下气垫、唇膏

10. 菜鸟都会有这个过程，用完大牌之后发现也就这样，哈哈哈哈哈哈……而且韩国化妆品真的很好，不需要买国外的贵牌啊，基础化妆品真的性价比超低

11. 最近几年韩国化妆品的标准提高了很多

12. 突然某个瞬间开始心疼钱，物质欲降低

13. 初、中期的时候会买贵牌的粉底液、口红，会囤一堆大家觉得很好的百货店化妆品，现在随便用点防晒以及开架商品

14. 我并不这样想，便宜的就是没有贵的好

15. 周末约会的话会用贵牌，平时上班都是DAISO

16. 连衣服我也是上衣3件+下衣3件，轮流换

17. 我的钱包都裂了还在使用

18. 钱包、鞋子都买舒服、平价的

19. 我好像和大家相反，不过衣服倒是越买越便宜，一开始会买百货店的当季新品，现在只有私下聚会、约会时才那样穿，平时上班全都穿方便且舒适的服装

20. 国内开架品牌品质都很高，除了价格低廉之外，颜色也很适合韩国人的肤色，比起百货店的贵牌性价比要高很多

21. Olive Young随便买，都不想挑颜色

22. 太对了，用多了就会发现其实都差不多

23. 最近上班我都素颜，只擦了妮维雅的唇膏

24. 我现在都只用有色唇膏

原文：https://theqoo.net/square/3424038588

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