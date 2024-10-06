T-ara芝妍&黃載均證實離婚韓網祝福，芝妍律師是《好搭檔》編劇崔唯娜

女團T-ara成員兼演員的芝妍（朴芝妍），與身為韓國職棒球星的丈夫黃載均在離婚傳聞傳了近4個月後，仍宣告結束兩年婚姻。

昨日韓國媒體搶先報導芝妍與黃載均正進行離婚手續消息，隨後芝妍透過法律代理人證實兩人已因無法克服之間的差異而分居，最終達成離婚協議，已向首爾家庭法院提交離婚調解申請書，同時希望外界不要對此做出刺激性的報導或是發布推測性的文章。

芝妍亦親自表達立場：「大家好，我是芝妍。首先，很抱歉用不好的消息問候大家。我們在協議後進行了離婚調解程序，請諒解未能能迅速表明立場。往後會努力以更好的面貌與大家見面，謝謝大家。」

順帶一提，芝妍的法定代理人為泰成律師事務所崔唯娜律師，即近期以自身13年「離婚律師」專業與經驗，寫下高達17.7%收視率的熱門戲劇《好搭檔》的編劇。



而黃載均昨日也公開自己的立場，表示和芝妍是因性格差異而決定離婚，「雖然作為夫婦的緣分已結束，但今後會支持彼此走的路。讓粉絲失望了，再次感到抱歉，希望大家不要盲目猜測或報導。」

就兩人離婚，‎韓國網友‎大多都覺得現代人離婚已不是大事，「不適合就分手」，且兩人之間沒有小孩更不需要太多顧慮，祝福兩人各自幸福的留言相當多。另外，黃載均所屬KT巫師隊現在還在打季後賽，T-ara近日也將在澳門舉行粉絲見面會，有網友批評搶先報導的韓媒，也痛批最早在6月賽季時播報球賽中脫口爆料的球評李光吉‎。



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