成功變身無血無淚的惡女！《來自地獄的法官》朴信惠180完美變身大獲好評

由演員朴信惠主演目前正熱播中的電視劇《來自地獄的法官》，除了劇情由惡魔來懲罰犯下惡行的壞蛋，大快人心外，朴信惠顛覆以往形象，角色表現出全新風格，從浪漫喜劇女王轉變為無血無淚的惡魔法官，獲得觀眾們一致好評。

《來自地獄的法官》是一部科幻動作的作品，地獄使者因判決有誤而必須附身在人類法官的身上，處決人間罪有應得的人，完成一定數量的正確審判後，才能再度返回地獄。惡魔法官的設定讓朴信惠以其人之道還治其人之身，折磨這些加害者，讓他們得到應有的報應，大快人心的劇情與敘事讓收視率狂飆，當然朴信惠的演出也相當受到觀眾們的喜愛。



朴信惠從童星時期就時常演出溫柔氣質的角色，並且對於哭戲也相當在行，雖然也曾表現強悍女性的一面，不過從未如同本次的設定一樣，盡情地耍狠，殺氣騰騰的樣子搭配上真實的動作打鬥場面，成為冷酷形象的惡魔法官，讓她拓展更新的戲路。前四集的案例中包含了約會暴力，以及為保險金不惜殺人的橋段，雖然進行了痛快復仇，當然也不免有些觀眾們認為劇情過於激烈與煽情。



不過朴信惠的變身成功是無庸置疑的，她在電視劇中除了對加害者耍狠以外，更有與同樣來自地獄的夥伴有著搞笑互動，有時在法庭上還顯得相當不耐煩的樣子，顛覆法官形象。朴信惠在片中也時常出現名牌時尚的穿搭法，搭配大捲波浪長髮，就連造型也成功引發話題討論。後續法官朴信惠與刑警金宰永的合作，或兩人還有其他更深刻的交集，也令觀眾們相當期待後續劇情發展。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞