李世榮&坂口健太郎《愛過之後來臨的》命運相遇又相遇極浪漫！激吻戲「超會親」

韓日演員李世榮和坂口健太郎共譜異國戀之《愛過之後來臨的》27日首播兩集，首播即獲好評，浪漫之餘還有些許激情戲碼讓網友大呼「第一次看坂口健太郎這樣」！

次次命運，次次浪漫

李世榮飾演赴日留學的韓國女子「崔紅」，遇到由坂口健太郎飾演的同為文學系之日本男子「青木潤吾」，兩人相遇再相遇宛如命中註定，一段浪漫的跨海情緣就此展開。



出車站時，青木潤吾一次的伸出援手，夕陽光影撒在兩人身上；落英繽紛時，伴著兩人的，裡裡外外都是粉紅氣息；一場午後雨打斷兩人相擁，實是替兩人製造更多特別瞬間……陽光、花瓣、雨滴，時時刻刻為兩人的愛情做最美點綴。



浪漫之餘更有激情

就在你以為這是部純情浪漫之作時，它便猝不及防來場激情戲碼，崔紅和青木潤吾一次從門口激吻到室內，吻到難分難捨，就連聲音都很清晰，讓觀眾臉紅心跳直呼：「第一次看坂口健太郎這樣！」



難以承受的再見，我們的結局是？

分手後的五年，崔紅和青木潤吾又命運般的再見，但彼此心情卻非當初的悸動，是怨恨、是後悔……命運為兩人再製造機會，他們的結局會是？



想知道《愛過之後來臨的》這段跨海戀的發展，香港觀眾逢星期五晚上8時15分可至「黃Viu煲劇平台」免費收看！到底兩人會如何破鏡重圓呢？

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