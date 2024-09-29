逃兵役的可怕代價！ 一代舞王劉承俊遭禁返韓長達22年，美最高法院判勝訴也沒用

活躍於2000年代初的韓國歌手劉承俊2002年為逃避兵役加入美國籍，之後一直被韓國禁止入境，今年第三次申請回韓仍遭到拒簽，憤而通過IG PO文表達抗議。

劉承俊在28日透過社交媒體公開律師聲明，控訴行政機關不顧司法機關的裁決，在沒有法律依據的情況下無限期禁止他入境超過22年，堪稱史無前例。



根據聲明，美國洛杉磯總領事館最近決定維持對柳承俊的入境禁令，並認為柳承俊自2020年7月2日（第二次拒簽日期）以來的行為可能對韓國的安全保障、秩序維護、公共福利、外交關係等利益造成損害，因此拒絕了柳承俊的簽證申請。

劉承俊在2002年入伍前夕以演出目的出國，之後獲得美國籍，因而捲入逃避兵役的爭議。 從那時開始，劉承俊已經22年未踏上韓國土地。



這期間，劉承俊兩次向洛杉磯總領事館申請赴韓簽證，兩次均遭到拒簽。 劉承俊因而兩度起訴洛杉磯總領事館要求取消這一決定，均獲得勝訴，包含去年11月在最高法院獲得勝訴判定。 然而，今年第三次申請赴韓仍遭到拒簽。

對此，劉承俊指責行政機關無視法院判決，不僅侵犯劉承俊的權利、亦可能損害法治根基，感到十分擔憂和遺憾。



不過，韓國人似乎並不同情劉承俊的遭遇。 根據韓國兵務廳長，韓國有三四千名逃避兵役者，大部分久居國外且未接受兵役體檢，劉承俊是唯一在韓活動賺錢、接受過體檢且收到入營通知書仍逃兵役的人。 劉承俊當時簽署了「海外旅行申請書」向兵務廳承諾歸國時間，才得以破例出國，卻在出國期間取得美國公民身份、違背承諾，以巧妙方法逃避兵役，本應依法懲處，只因他已脫離韓國國籍才無計可施。

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