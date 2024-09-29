【韓網熱門】邊佑錫為招聘求職app拍攝廣告：「高冷就業哥」vs「純情兼職弟」

邊佑錫為韓國兩大招聘求職平台Jobkorea和Albamon的統合品牌拍攝廣告，在片中扮演兩個平台的擬人化「高冷就業哥」和「純情兼職弟」，對求職者「智媛」展開瘋狂競爭！來品一品他的台詞和眼神：

純情佑錫：「智媛啊！ 我是兼職界的第一！」

高冷佑錫：「只有你是第一嗎？ 我的one pick就是妳，智媛！」



韓國網友評論：

1. 懂了，平日去公司，週末去打工！

2. 其實我可以做兩份兼職

3. 何必要選呢？ 現在是two job時代，下班後去打工就好啦

4. 柳氏兄弟之難... 柳善宰還是柳施吾... 溫美男還是冷美男... 乾脆一個當正職一個當副業吧

5. 既有年上感又有年下感... 既像貓又像狗 ᅲᅲᅲᅲᅲ 追佑錫的過程中流了好幾次鼻血，該輸血了

6. 忍不住嘴角上揚... 感到幸福...

7. 怎麼有這種像狐狸一樣令人瘋狂心動的廣告XD

8. 提交簡歷就可以見到這兩位嗎？！

9. 廣告商爸爸又給我們佑錫拍連續劇了！ 感謝！

10. 給邊佑錫拍廣告的人是不是要互相競爭先？ 怎麼都這麼高品質？！

11. 邊佑錫和邊佑錫的化學反應也很好kkk

12. 依我看，他倆在一起最合適，忘掉女主吧kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3420593653,https://www.youtube.com/watch?v=rGtxuGWrjbI&ab_channel=%EC%9E%A1%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%8C%EB%B0%94%EB%AA%AC

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞