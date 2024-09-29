快點收藏好！仁川機場隱藏的便利設施，第一航廈25&29號登機口附近宛若寶藏

仁川國際機場是韓國國際客運及貨運的航空樞紐，每天都會迎來世界各地的旅客們，作為全球著名的十大機場之一，仁川機場里隱藏了很多便利設施，你又究竟知道多少呢？

1. NAP ZONE



位 置：第一航廈（航站樓）4樓免稅區25號登機口附近&第二航廈4樓免稅區268、231登機口附近

設 施：安放了可以舒服地躺著休息、睡覺的簡易床鋪

營運時間：00：00~24：00

價 格：免費

2. 淋浴間



位 置：第一航廈4樓免稅區25號、29號登機口附近&第二航廈4樓免稅區231登機口附近

設 施：收費淋浴間

營運時間：05:00 ~ 23:00

價 格：（30分鐘以內）中轉旅客7000韓幣、一般旅客15000韓幣

3. Cozy Zone



位 置：第一航廈4樓免稅地區25登機口附近

設 施：急需上網的時候可以到這裡，免費的「網咖」

營運時間：00：00~24：00

價 格：免費

4. SPA ONAIR（桑拿）



位 置：第一航廈地下一層（COVID-19疫情感比了3年，今年4月重新開放）

設 施：長途飛行之後身心疲憊，在這裡就能享受到高品質的桑拿房、SPA、Lounge、修鞋服務

營運時間：00：00~24：00

價 格：10000韓幣/人（限時2小時）

5. Relax Zone



位 置：第一航廈免稅地區25號、29號登機口附近&第二航廈免稅地區231號、268號登機口附近

設 施：沙發椅+充電

營運時間：00：00~24：00

價 格：免費

6. 列印服務

位 置： 國際出發3樓3號出口前的咨詢台、國際出發3樓12號出口前的咨詢台

使用方法：a.先將需列印的資料傳送到個人email上、 b.在機場3樓免費列印專用電腦上登入email帳號、c.打開信箱、點擊列印按鈕、d.使用後退出個人email帳號，一定要記得刪除個人文件喔!!! （僅限旅客使用，每人限5張內，只可列印如電子簽證、電子機票等相關文件）

價 格：免費列印使用人數過多時，國際出發3樓8號門前「K-BOOS」裡有收費列印，一張100韓幣（黑白），無複印服務！

7. Coat Room、Cleanupair



位 置：第一航廈地下1樓西側&第二航廈交通中心東側巴士售票站附近

設 施：乾洗、服裝保管、修鞋、修行李箱的拉鍊&輪子......

營運時間：08:00 ~ 19:00（週六： 08~17時 ，週日停業）

7. 嬰幼兒休息室



位 置：第一航廈：1樓公共區域B&E入境大廳附近 、3樓免税區22號&33號&45號登機口附近 、3樓公共區域D&K值機櫃台附近、3樓免税區25號&29號登機口附近 、3樓登機大廳121號登機口附近（兒童專業區內）、 4樓免税區29號&25號登機口附近

第2航廈：地下1樓交通中心巴士總站東側&西側 、1樓公共區域東側 &西側、3樓公共區域東側&西側、3樓免税區231號&243號&257號&268號登機口附近（*各區域的嬰兒休息室內設施可能有所不同）

設 施：濾水器、奶瓶消毒櫃、嬰幼兒用體重計、換尿布檯面、沙發、嬰兒座椅、哺乳室、哺乳墊、哺乳椅

營運時間：00:00 ~ 24:00

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