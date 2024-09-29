逃兵役的可怕代价！ 一代舞王刘承俊遭禁返韩长达22年，美最高法院判胜诉也没用

活跃於2000年代初的韩国歌手刘承俊2002年为逃避兵役加入美国籍，之后一直被韩国禁止入境，今年第三次申请回韩仍遭到拒签，愤而通过IG PO文表达抗议。

刘承俊在28日透过社交媒体公开律师声明，控诉行政机关不顾司法机关的裁决，在没有法律依据的情况下无限期禁止他入境超过22年，堪称史无前例。



根据声明，美国洛杉矶总领事馆最近决定维持对柳承俊的入境禁令，并认为柳承俊自2020年7月2日（第二次拒签日期）以来的行为可能对韩国的安全保障、秩序维护、公共福利、外交关系等利益造成损害，因此拒绝了柳承俊的签证申请。

刘承俊在2002年入伍前夕以演出目的出国，之后获得美国籍，因而卷入逃避兵役的争议。 从那时开始，刘承俊已经22年未踏上韩国土地。



这期间，刘承俊两次向洛杉矶总领事馆申请赴韩签证，两次均遭到拒签。 刘承俊因而两度起诉洛杉矶总领事馆要求取消这一决定，均获得胜诉，包含去年11月在最高法院获得胜诉判定。 然而，今年第三次申请赴韩仍遭到拒签。

对此，刘承俊指责行政机关无视法院判决，不仅侵犯刘承俊的权利、亦可能损害法治根基，感到十分担忧和遗憾。



不过，韩国人似乎并不同情刘承俊的遭遇。 根据韩国兵务厅长，韩国有三四千名逃避兵役者，大部分久居国外且未接受兵役体检，刘承俊是唯一在韩活动赚钱、接受过体检且收到入营通知书仍逃兵役的人。 刘承俊当时签署了「海外旅行申请书」向兵务厅承诺归国时间，才得以破例出国，却在出国期间取得美国公民身份、违背承诺，以巧妙方法逃避兵役，本应依法惩处，只因他已脱离韩国国籍才无计可施。

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