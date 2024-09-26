NCT鄭在玹突然宣佈11/4入伍，服役陸軍軍樂隊！ 親自PO文安慰粉絲：「感謝與西珍妮的珍貴回憶」

據韓媒，NCT成員鄭在玹將於11月4日入伍、以陸軍軍樂兵身份履行兵役義務，預計退伍日期為2026年5月3日。

所屬社SM娛樂透露稱，在玹最近報名了陸軍軍樂隊，今日收到兵務廳寄來的合格通知，據此將於11月4日作為陸軍現役兵入伍，完成基礎軍事訓練之後作為軍樂兵服役。

1997年出生的在玹今年剛剛27歲，距離入伍最後年限30歲尚有3年之久。 也許是因為入伍消息過於突然，在玹通過粉絲溝通app親自分享了自己的心境。



在玹解釋道：「突如其來的消息可能讓大家感到驚訝，我寫下這些文字是想向西珍妮（官方粉絲名NCTzen）傳達我的心意，即便十分簡短。」

在玹表達對粉絲們的感謝：「如果不是這份職業，我可能無法體會到與大家之間珍貴的回憶、珍貴的關係、以及愛的深度，對此再次感到感激。 我一直以自己的步調前進，非常感謝大家一直相信我、配合我的步調，我愛你們。」

最後在玹安慰粉絲們：「雖然嘴上說著很快就會回來、請稍等一下，但肯定會想念大家的。 我會保重身體平安歸來，你們也要保重身心健康啊。 我會一邊回憶我們共同的回憶、一邊期待未來共同的旅程，努力度過這段時間。」



在玹於2016年作為歌手出道，活躍於NCT、NCT 127、NCT U和NNCT DOJAEJUNG等團體，今年8月發行首張正規專輯《J》宣告SOLO出道，出演了《雖然沒准備什麼菜》等綜藝，本月中旬飛赴米蘭出席PRADA 2025春夏系列時裝大秀。



不僅如此，在玹還將通過10月16日即將上映的電影《奪命六小時》迎來大熒幕首秀。 該片改編自日本著名推理小說家高野和明的同名小說，講述在聽到「將於6小時後死亡」的預言後為了改變未來而追尋罪犯所發生的故事，在玹飾演具有預知死亡能力的角色「俊宇」。



此外，在玹是NCT中第二位入伍的成員。 今年4月泰容已率先入伍，目前在海軍軍樂隊服役。

▽《奪命六小時》最新預告：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞