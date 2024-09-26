NCT郑在玹突然宣布11/4入伍，服役陆军军乐队！ 亲自PO文安慰粉丝：「感谢与西珍妮的珍贵回忆」

据韩媒，NCT成员郑在玹将於11月4日入伍、以陆军军乐兵身份履行兵役义务，预计退伍日期为2026年5月3日。

所属社SM娱乐透露称，在玹最近报名了陆军军乐队，今日收到兵务厅寄来的合格通知，据此将於11月4日作为陆军现役兵入伍，完成基础军事训练之后作为军乐兵服役。

1997年出生的在玹今年刚刚27岁，距离入伍最后年限30岁尚有3年之久。 也许是因为入伍消息过於突然，在玹通过粉丝沟通app亲自分享了自己的心境。



在玹解释道：「突如其来的消息可能让大家感到惊讶，我写下这些文字是想向西珍妮（官方粉丝名NCTzen）传达我的心意，即便十分简短。」

在玹表达对粉丝们的感谢：「如果不是这份职业，我可能无法体会到与大家之间珍贵的回忆、珍贵的关系、以及爱的深度，对此再次感到感激。 我一直以自己的步调前进，非常感谢大家一直相信我、配合我的步调，我爱你们。」

最后在玹安慰粉丝们：「虽然嘴上说著很快就会回来、请稍等一下，但肯定会想念大家的。 我会保重身体平安归来，你们也要保重身心健康啊。 我会一边回忆我们共同的回忆、一边期待未来共同的旅程，努力度过这段时间。」



在玹於2016年作为歌手出道，活跃於NCT、NCT 127、NCT U和NNCT DOJAEJUNG等团体，今年8月发行首张正规专辑《J》宣告SOLO出道，出演了《虽然没准备什么菜》等综艺，本月中旬飞赴米兰出席PRADA 2025春夏系列时装大秀。



不仅如此，在玹还将通过10月16日即将上映的电影《夺命六小时》迎来大荧幕首秀。 该片改编自日本著名推理小说家高野和明的同名小说，讲述在听到「将於6小时后死亡」的预言后为了改变未来而追寻罪犯所发生的故事，在玹饰演具有预知死亡能力的角色「俊宇」。



此外，在玹是NCT中第二位入伍的成员。 今年4月泰容已率先入伍，目前在海军军乐队服役。

▽《夺命六小时》最新预告：



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