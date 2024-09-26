好評推理綜藝《犯罪現場》終於回歸！ 第五季將由Netflix製作，規模配置再升級

角色扮演推理綜藝《犯罪現場》播出以來每一季都獲得很高讚譽，繼今年2月的《犯罪現場歸來》後，新一季已確定作為Netflix原創綜藝進行製作，將向全球觀眾推出。

《犯罪現場》是韓國第一檔角色扮演推理綜藝，在一個在精心設計的設定中，5~6名參與者扮演各自被指定的嫌疑人角色，在一個密閉空間內依次完成任務並最終找出嫌疑人。 緊湊的故事情節和精密構造的遊戲設計，讓玩家在角色扮演遊戲中展開精彩的推理戰爭，加上有趣的人際關係，每一季都讓觀眾為之瘋狂。



《犯罪現場》2014年由JTBC電視台首次推出，前四季播出期間，獲得了世界三大電視獎項之一的「紐約電視&電影獎（NYF TV & Film Awards）」本賞、亞洲最大電視獎項「亞洲電視獎」的最佳獎，以及北美三大電影影像頒獎禮「休斯頓國際影像電影節」的金獎，作品質量獲得各國觀眾肯定。

隨著對新一季的期待高漲，《犯罪現場》第五季確定與 Netflix 共同製作，規模和設置都將迎來進一步升級。



一直以來主導《犯罪現場》的導演兼製作公司Studio Slam 代表尹賢俊 PD 表示：「我們作出這一決定，是為了讓深受喜愛的《犯罪現場》的樂趣不局限於國內觀眾，更要傳遞給全世界的粉絲。」 Netflix稱讚《犯罪現場》開創了推理綜藝的全新境界，對這次合作表示十分高興。

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