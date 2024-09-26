KBS新醫療搜查劇《Face Me》編審確認！李民基＋韓智賢＋李伊庚＋全裴修共同演出

KBS即將推出新水木電視劇《Face Me》並將於11月與觀眾們見面。主要演員包含了《我的解放日記》李民基、《因為不想吃虧》韓智賢、《和我老公結婚吧》李伊庚與國民爸爸全裴修共同演出。

《Face Me》劇情描述一位冷靜的整形外科醫師與熱血重案組MZ世代刑警，透過犯罪被害者的整形重建，而追擊案件的真相，是一部相互共助合作的醫學搜查劇。冷靜與熱血，醫師與刑警的互補，成為創造奇蹟的男女，透過奇蹟的合作相互磨合而得到加成效果。本劇所邀請的演員陣容也相當令人期待，包含著名的撲克臉李民基，目前正在熱播中《因為不想吃虧》的韓智賢，以及搞笑男星李伊庚，與《淚之女王》金秀賢的爸爸全裴修。



李民基將飾演擁有無可挑剔的醫學實力以及冷靜外型的頂尖醫師車正宇，擁有整形外科與急診醫學科的雙資歷，可以立即從患者的外傷傷口得知受傷的過程，掌握事故經過並且直接思考最佳治療方法，但絕對不與患者有情感上的交流，就像機器一樣超級理性又冷靜，但看似鐵石心腸的他，卻遇見了打動他內心的女子，他的心中即將產生什麼樣的變化？



韓智賢將飾演一位無所畏懼充滿熱情以及共鳴能力的重案組王牌刑警李敏亨，對於抓捕壞人相當熱衷，在某事件過程中與協助受害者的整形醫師車正宇有了交集，兩人也逐漸熟悉起來。李伊庚則是飾演車正宇的高中時期老友韓宇鎮，兩人友情深厚，韓宇鎮則是希望送給全世界所有女性們「美麗」這份禮物。《Face Me》預計將於11月首播。



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