韓團N.Flying澳門演唱會 與粉絲歡度聖誕

剛剛退伍的韓國樂隊N.Flying結他手車勳，還有隊長兼主唱和Rapper的李承協、主唱柳會勝，還有即將於11月完成兵役的在低音結他手徐東成，真的很想念全世界的N.Fia（N.Flying粉絲稱號）呢！因此，他們今天正式宣佈將於2024年12月22日（星期日）來到「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱會，要跟觀眾們一起提早慶祝聖誕節！

N.Flying為了向歌迷送上最溫馨的聖誕禮物，因而特別準備了超豐富的粉絲福利，希望跟大家作最近距離的接觸。當中最吸引的首推總共250個的「團體合照」福利名額，另外凡購買$1,688門票的觀眾，亦保證可以觀賞N.Flying彩排的加倍福利！再加上「擊掌」、「親筆簽名海報」、「親筆簽名拍立得」等各種不同福利，可見N.Fia將會跟N.Flying共創最幸福的聖誕回憶！

在K-pop樂隊中佔據重要位置的N.Flying這幾年雖然歷經成員相繼服役，但是他們仍保持深厚友情，並努力進行個人活動。好像隊長李承協便連續接拍了《背著善宰跑》、《媽媽朋友的兒子》等大熱韓劇，除了演技大獲好評，更被觀眾和網民一致讚美他的：「肌肉好身材很撩人」人氣急劇上升！至於車勳也因為當兵照曝光，而被網友發現更添成熟和男子氣概的他「刷新了出道以來的顏值巔峰！」絕對期待N.Flying在今次的澳門演唱會上，向粉絲們展現不同的個人魅力！

N.Flying自2015年正式出道後，便成為K-pop界的代表樂隊，其名字是結合了「NEW」和「Flying」而成。除了冠軍歌《Rooftop》，還有《Moonshot》、《I Like You》等多首代表作。他們的現場演繹均能深深打動每一位觀眾，因而大受歡迎。不知道今次的澳門演唱會，他們會為歌迷準備了哪些作品呢？

就一定不能錯過10月29日（星期二）中午12時，《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱會的門票就會在澳門百老匯、Cityline、大麥網公開發售。票價分為：$1,688、$1,288、$888，相關福利和名額可參考附圖。如希望知道更多演出的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。

2024 N.Flying LIVE 'HIDE-OUT' in MACAU

演出日期： 2024年12月22日（星期日）

演出時間： 晚上7時

演出地點： 「澳門百老匯™」- 百老匯舞台

票價：澳門幣/港幣 $1,688 / $1,288 / $888

公開售票時間：2024年10月29日 中午12時 （星期二）

票務平台：澳門百老匯（broadwaymacau.com.mo）、Cityline（cityline.com）、大麥網（damai.cn）

粉絲福利：彩排環節 / 擊掌 / 團體合照 (10人一組) / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得

主辦單位：Soul N Joy

協辦單位：KULTURE, YIELD LINK

經紀公司：FNC ENTERTAINMENT

巡迴經紀：UJIN Entertainment

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