【韓網熱門】第一次感受到自己成為大人的瞬間

「和朋友聊到這話題，發現每個人的標準都不一樣，很有趣kkk我是第一次沒有大人陪同和朋友們一起去吃烤蛤蜊的瞬間... 不知為何總感覺烤蛤蜊是大人的食物（現在可能一個月去吃8次）」

「被問到『家裡有大人嗎？』 回答『沒有』之後感到疑惑的時候」

「自己預約牙科的每一個瞬間...」

韓國網友評論：

1. 第一次領薪水的那天

2. 第一次購買遊戲道具的時候ᅲᅲ

3. 第一次自己租房住、 簽租約的時候

4. 以自己名義申請房屋貸款的時候

5. 接打電話不再感到害怕的時候

6. 第一次開自己的車

7. 理所當然地問別人職業的時候

8. 獨自搭高速巴士去旅行那天

9. 幫弟弟交大學學費的時候

10. 還清學生貸款的時候

11. 小學同學說她生了女兒的時候

12. 為參加面試而第一次到訪大企業的時候

13. 因為公司聚餐而第一次吃到烤盲鰻的時候

14. 腰椎間盤突出時

15. 清晨時分不告訴任何人就獨自外出遊蕩的時候

16. 開車經過從前上學和放學的路

17. 第一次發覺即便被媽媽討厭也沒有特別糟糕的時候

18. 給父母零花錢的時候

19. 感到父母變小隻的瞬間

20. 覺得父母可憐又可愛的時候

21. 開車帶父母去醫院，為父母擔任監護人的時候

22. 家人吃飯我結賬的時候

23. 將我的一切都讓給寶寶，並且能夠以美好的心情看待這一切的時候

24. 作為有點年紀的上班族，還沒有遇到這樣的瞬間

25. 30代的我仍然覺得自己是小孩... 40代會有所不同嗎kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3417577907

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