韩团N.Flying澳门演唱会 与粉丝欢度圣诞

刚刚退伍的韩国乐队N.Flying结他手车勋，还有队长兼主唱和Rapper的李承协、主唱柳会胜，还有即将於11月完成兵役的在低音结他手徐东成，真的很想念全世界的N.Fia（N.Flying粉丝称号）呢！因此，他们今天正式宣布将於2024年12月22日（星期日）来到「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱会，要跟观众们一起提早庆祝圣诞节！

N.Flying为了向歌迷送上最温馨的圣诞礼物，因而特别准备了超丰富的粉丝福利，希望跟大家作最近距离的接触。当中最吸引的首推总共250个的「团体合照」福利名额，另外凡购买$1,688门票的观众，亦保证可以观赏N.Flying彩排的加倍福利！再加上「击掌」、「亲笔签名海报」、「亲笔签名拍立得」等各种不同福利，可见N.Fia将会跟N.Flying共创最幸福的圣诞回忆！

在K-pop乐队中占据重要位置的N.Flying这几年虽然历经成员相继服役，但是他们仍保持深厚友情，并努力进行个人活动。好像队长李承协便连续接拍了《背著善宰跑》、《妈妈朋友的儿子》等大热韩剧，除了演技大获好评，更被观众和网民一致赞美他的：「肌肉好身材很撩人」人气急剧上升！至於车勋也因为当兵照曝光，而被网友发现更添成熟和男子气概的他「刷新了出道以来的颜值巅峰！」绝对期待N.Flying在今次的澳门演唱会上，向粉丝们展现不同的个人魅力！

N.Flying自2015年正式出道后，便成为K-pop界的代表乐队，其名字是结合了「NEW」和「Flying」而成。除了冠军歌《Rooftop》，还有《Moonshot》、《I Like You》等多首代表作。他们的现场演绎均能深深打动每一位观众，因而大受欢迎。不知道今次的澳门演唱会，他们会为歌迷准备了哪些作品呢？

就一定不能错过10月29日（星期二）中午12时，《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱会的门票就会在澳门百老汇、Cityline、大麦网公开发售。票价分为：$1,688、$1,288、$888，相关福利和名额可参考附图。如希望知道更多演出的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的FB, IG, X, 微博和小红书更新，以及新闻公布。

2024 N.Flying LIVE 'HIDE-OUT' in MACAU

演出日期： 2024年12月22日（星期日）

演出时间： 晚上7时

演出地点： 「澳门百老汇™」- 百老汇舞台

票价：澳门币/港币 $1,688 / $1,288 / $888

公开售票时间：2024年10月29日 中午12时 （星期二）

票务平台：澳门百老汇（broadwaymacau.com.mo）、Cityline（cityline.com）、大麦网（damai.cn）

粉丝福利：彩排环节 / 击掌 / 团体合照 (10人一组) / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得

主办单位：Soul N Joy

协办单位：KULTURE, YIELD LINK

经纪公司：FNC ENTERTAINMENT

巡回经纪：UJIN Entertainment

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