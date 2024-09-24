THE BOYZ合約即將到期！韓媒：比起跟原公司續約，更傾向找新公司&官方也出面回應

網上留言：「整團一起離開公司吧」、「感覺這次回歸，公司如果賣力一點，應該還是有機會續約的」、「不管THE BOYZ成員們做出什麼決定，希望能完整體繼續活動下去就好了」

由於人氣男團 THE BOYZ 合約即將到期（成員：上淵、JACOB、泳勳、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC），是否會與現任經紀公司IST娛樂續約，或者會離開成為了大家關注的焦點。



昨天韓媒10asia獨家報導了THE BOYZ成員們正計劃找新經紀公司簽約，希望繼續以完整體活動的意願很強烈。

而IST娛樂則對媒體回應的立場是：「專屬合約還沒到期，我們會繼續與成員們進行溝通討論。」



也有韓媒스포츠경향以「THE BOYZ 回歸前，會因續約問題而受益嗎？」為標題進行分析，2024下半年將成為團隊未來發展的關鍵。

提到 THE BOYZ 出演2020年《Road to Kingdom》奪冠後，又在2021年的《Kingdom：Legendary War》拿下亞軍，與冠軍Stray Kids和季軍ATEEZ一起受到熱烈關注，但在上升期時卻出現了停滯跡象，相當可惜。



這次回歸則是時隔7個月推出的新專輯，現下「合約問題」和「回歸活動」也將會成為他們未來發展的重要轉捩點。



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