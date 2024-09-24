愛情戰線無異常！女友IU首爾安可演唱會，李鍾碩低調現身支持！3月世巡開始時他也在：有始有終，默默陪伴

女友工作，男友默默陪伴，IU和李鍾碩這對情侶真的羨煞旁人！

9月21日、22日，IU在首爾世界盃競技場舉辦了SOLO演唱會「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，兩天的演出約10萬歌迷參加。

今年3月IU以首爾為起點，隨後在包括亞洲、歐洲和美洲在內的18個城市展開巡演，並最終在首爾結束了她的世界巡演。2022年IU作為首位女性音樂人首次登上首爾的奧林匹克主競技場，再到如今的世界盃競技場，成功創下了登上本土所有大型體育場的紀錄。



在演出的首日（21日），IU的男友李鍾碩被發現與工作人員一同出現在了現場，吸引了大家的關注。根據網上的多條「目擊談」，當天李鍾碩穿著寬鬆的襯衫，戴著漁夫帽和口罩，出現在了體育場內。雖然遮住了臉，但他身高186cm的身高仍然散發出了與眾不同的氣質，賺足了在場歌迷的目光。 其實不僅僅安可演出，他還在3月巡演啟程的首爾演唱會上為女友加油， 當時他與好友演員申在河一起默默觀看演出後離開。

그리고 이종석도 아이유 콘서트에 왔군요!!! pic.twitter.com/UocGjJzo9q — 151515 (@yi_ru0928) September 21, 2024

由於之前有傳出兩人分手的傳聞，因此李鍾碩的現身引發了廣泛關注。 有在場的歌迷表示：「我確認他就是李鍾碩，周圍都是普通觀眾，大家都認出了他，但特意沒有拍照，大家都很體貼。 」 看來李鐘碩在IU的首次世界巡演中，從頭到尾都在支持她，愛情戰線無異常。



此外IU與李鐘碩自2022年12月承認戀情以來已經公開交往了兩年多。 2012年兩人因一起擔任SBS《人氣歌謠》的MC時首次相識，緣分的齒輪就此轉動。

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