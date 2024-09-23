《雖然不是英雄》女星秀賢5年婚姻告終！和平協議離婚

女演員秀賢曾演出《雖然不是英雄》與《京城怪物》等作品，今日透過所屬公司YG娛樂表示，秀賢於2019年與大三歲的企業家結婚，而現在兩人已協議分手，5年婚姻也就此告終。

女演員秀賢在《雖然不是英雄》中挑戰破壞自己的姣好外型，穿上了胖子裝飾演一位因為太胖而失去家族遺傳飛天超能力的女子福動熙，劇中表現可愛又直率，相當受到觀眾們的喜愛。



至於秀賢真正的離婚主因並未詳細公開，也未提到子女撫養權的問題，兩人曾在戀愛事實公開後4個月即步入禮堂，隔年就喜迎一女，當時也掀起話題討論。秀賢從2005年作為韓中超模出道，透過SBS電視劇《遊戲女王》受到矚目，接下來也演出了《逃亡者Plan.B》《七級公務員》等電視劇，更在2015年演出好萊塢電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》登上世界的舞台。



秀賢也曾在節目中提到自己的新婚生活，當時她表示因為先生話不多，所以兩人幾乎也不太吵架，而且先生就像外國人那樣的相處，讓對方保有自己的空間，所以並沒有那種因為碎念而生氣的機會，而她也常透過SNS分享自己與家人出遊的照片，看起來婚姻生活相當幸福愜意，而今傳來協議分手的消息，也讓粉絲們感到相當惋惜。



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