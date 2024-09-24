THE BOYZ合约即将到期！韩媒：比起跟原公司续约，更倾向找新公司&官方也出面回应

网上留言：「整团一起离开公司吧」、「感觉这次回归，公司如果卖力一点，应该还是有机会续约的」、「不管THE BOYZ成员们做出什么决定，希望能完整体继续活动下去就好了」

由於人气男团 THE BOYZ 合约即将到期（成员：上渊、JACOB、泳勋、贤在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC），是否会与现任经纪公司IST娱乐续约，或者会离开成为了大家关注的焦点。



昨天韩媒10asia独家报导了THE BOYZ成员们正计划找新经纪公司签约，希望继续以完整体活动的意愿很强烈。

而IST娱乐则对媒体回应的立场是：「专属合约还没到期，我们会继续与成员们进行沟通讨论。」



也有韩媒스포츠경향以「THE BOYZ 回归前，会因续约问题而受益吗？」为标题进行分析，2024下半年将成为团队未来发展的关键。

提到 THE BOYZ 出演2020年《Road to Kingdom》夺冠后，又在2021年的《Kingdom：Legendary War》拿下亚军，与冠军Stray Kids和季军ATEEZ一起受到热烈关注，但在上升期时却出现了停滞迹象，相当可惜。



这次回归则是时隔7个月推出的新专辑，现下「合约问题」和「回归活动」也将会成为他们未来发展的重要转捩点。



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