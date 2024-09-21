《地獄公使2》主演劉亞仁換金聖喆，10/25全新上線！ 預告片「教主復活」震撼鏡頭引關註

Netflix宣佈劇集《地獄公使2》將於10月25日上線，並公開全新預告片。

《地獄公使2》中，全世界因不斷傳來地獄的消息而變得更加混亂，「新真理會」的首領鄭晉守及朴靜子突然死而復生，「蘇塗組織」的閔惠珍律師、新真理會、「箭鏃」勢力再次交織糾纏在一起。

預告片中，在第一季進行下地獄演示的鄭晉守（金聖喆 飾）復活的畫面引起關注。 鄭晉守作為第一任新真理會會長，曾宣稱席捲世界的混亂是神的訊息並迷惑眾生，然而他竟然在20年前就已收到下地獄的通知，這一事實令人感到震驚。



鄭晉守在演示後醒來，卻再次遭遇地獄使者，以及在火焰中痛苦嚎叫的「鄭晉守」，還有逐漸成形復活的模樣，每一個鏡頭都在加深觀眾對未來事件的好奇。



在這個死亡通知和演示氾濫的更加混亂的世界中，突如其來的復活者出現預示著新的發展。 《地獄公使2》將以更深的世界觀和更多樣化的角色再次吸引全球觀眾。





導演兼編劇的延尚昊表示：「在《地獄公使》第一季之後時隔三年再次見面，作為喜愛「地獄公使」世界觀的人之一，感到非常興奮、緊張和期待。 如果您喜歡第一季，會感到第二季充滿了有趣的問題。」

《地獄公使》第一季以獨特的反烏托邦世界觀贏得全球熱愛和好評的，第二季將帶來更進一步的故事、更多全新的角色，10月25日通過Netflix獨家上線。



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