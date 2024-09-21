MAMAMOO華莎新歌曲風激似鳥叔PSY？ 《NA》「抓pp編舞」引爭議，親自解釋意圖：「男孩氣的調皮」

MAMAMOO成員華莎近日發行新歌《NA》，編舞中「抓pp」的動作一公開就引起討論，有人斥責低俗聳動，也有人認為很好地表現了華莎的大膽個性。 對此，華莎和編舞師有話要說！

繼轟動一時的《Maria》之後，華莎時隔4年在本月19日發行第二張迷你專輯《O》，主打歌《NA》展現了華莎心目中的自我，以輕快的舞曲形式表達不在乎他人目光、自由展現自我、以及渴望瘋狂的情感。



歌曲公開後，動感節奏令不少網友聯想起鳥叔PSY的曲風、感覺交給PSY唱也不違和，而實際上這首歌的作詞作曲也確實有PSY參與，出現這樣的反響不算意外。 比較有爭議的是副歌編舞「抓住pp向上提」的動作，有人認為奇怪又低俗、既不帥氣也不性感、甚至令人感到不適，憂該如何邀請其他藝人做challenge；也有人認為歌曲本身很好聽，編舞也只是展現了華莎一貫追求的大膽奔放風格。



今日，華莎通過個人YT頻道公開與編舞師Kirsten一起做的問答影片，兩人都表示編舞中最喜愛的部分就是這一段。 華莎原本對這首歌不夠確信，直到看到這一編舞：「對於我這個人做出了說明。 某方面來看也許有些刺激性，但上下搖擺臀部並非出於不好的意圖，而是想給人男孩子氣的感覺。」



Kirsten表示是自己提出這一設計，同僚們看了之後都很稱讚：「就是它了！ 有點調皮，讓人想跟著跳又感到害羞。」



對於華莎和編舞師的說明，網友依舊反響不一，有人認為確實很調皮可愛、很獨特，是只有華莎能消化的編舞; 也有人仍舊表示無法理解，並指出華莎和編舞師的動作略有出入，編舞師的動作還算可以接受，華莎則更加大膽狂放，即便明白設計意圖仍難以認同。



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