《地狱公使2》主演刘亚仁换金圣喆，10/25全新上线！ 预告片「教主复活」震撼镜头引关注

Netflix宣布剧集《地狱公使2》将於10月25日上线，并公开全新预告片。

《地狱公使2》中，全世界因不断传来地狱的消息而变得更加混乱，「新真理会」的首领郑晋守及朴静子突然死而复生，「苏涂组织」的闵惠珍律师、新真理会、「箭镞」势力再次交织纠缠在一起。

预告片中，在第一季进行下地狱演示的郑晋守（金圣喆 饰）复活的画面引起关注。 郑晋守作为第一任新真理会会长，曾宣称席卷世界的混乱是神的讯息并迷惑众生，然而他竟然在20年前就已收到下地狱的通知，这一事实令人感到震惊。



郑晋守在演示后醒来，却再次遭遇地狱使者，以及在火焰中痛苦嚎叫的「郑晋守」，还有逐渐成形复活的模样，每一个镜头都在加深观众对未来事件的好奇。



在这个死亡通知和演示泛滥的更加混乱的世界中，突如其来的复活者出现预示著新的发展。 《地狱公使2》将以更深的世界观和更多样化的角色再次吸引全球观众。





导演兼编剧的延尚昊表示：「在《地狱公使》第一季之后时隔三年再次见面，作为喜爱「地狱公使」世界观的人之一，感到非常兴奋、紧张和期待。 如果您喜欢第一季，会感到第二季充满了有趣的问题。」

《地狱公使》第一季以独特的反乌托邦世界观赢得全球热爱和好评的，第二季将带来更进一步的故事、更多全新的角色，10月25日通过Netflix独家上线。



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