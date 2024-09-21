公開戀愛1個月！換了捲髮的韓志旼和男友崔政勳越來越有「夫妻相」了

相愛的人會越來越像，這事是真的！

韓志旼的近況引起了網友和粉絲的關注，她換了髮型，無論是氣質、臉型還是髮型，都越來越像男友崔政勳。早在今年8月，韓志旼和樂隊Jannabi的主唱崔政勳就公開承認了戀情，克服了10歲年齡差的姐弟戀引起了轟動。 作為一對高顏值的姐弟CP，他們獲得了極高的關注度。

戀情公開後時隔一個月，韓志旼在個人社交媒體上發佈了以家庭為主題的照片，公開了與家人在海外共度中秋假期的場景。 她還配文表示：「度過一個溫暖的中秋吧」。 照片中韓志旼以自然、不加修飾的形象示人，吸引了網友們的視線。 尤其是她的髮型尤為吸睛，被不少人認為與戀人崔政勳的髮型很相似。 平時崔政勳也喜歡留長捲髮，加上兩人都是瘦削的長臉，臉型也較窄，還有氣質氛圍等，越來越有「夫妻相」了。



網友們忍不住表示：「這可能只是巧合，不過情侶通常會越長越像」、「不管是什麼髮型，韓志旼都很適合」、「我也有那種髮型，那我也是在模仿崔政勳嗎？」 、「主要是氣質越來越像了」等。



去年8月韓志旼以嘉賓身份出席由崔政勳主持的《夜公園》音樂訪談節目，兩人在舞台上連唱數首歌曲，互動頻繁，火花四射。 當時許多觀眾都在猜測：「難道他們之間發生了什麼」沒想到，時隔一年，他們竟然真的在一起了！

韓志旼出生於1982年，比崔政勳大10歲。 他們在戀情公開之前就多次被發現一起約會，被拍到同遊巴黎、一起逛咖啡店等。 這是韓志旼出道以來首次公開戀情，因此更引起了人們的關注。

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