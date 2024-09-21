iQIYI選秀節目《星光閃耀的少年》正式官宣華麗導師陣容！李聖經主持、李昇基、BIGBANG大聲、權恩妃、HUI等人加盟

快來看看官方公開的８為導師是誰呢？！！導師宣傳照真的很有氣勢啊～。

由iQIYI愛奇藝國際站製作的全新選秀節目《星光閃耀的少年》在今天（21日）公開了主持人與導師們的宣傳照，目前世界各地的海選已結束，主持人則由演員李聖經，同樣擁有好歌喉聞名的她擔任，想必也會為節目和參賽者們帶來豐富的表演經驗。



節目組正式官宣的【導師名單】如下：

▼演員兼歌手的李昇基



▼BIGBANG大聲



▼知名舞蹈老師崔容俊（崔榮晙）



▼Rapper韓海（Hanhae）



▼曾任IZ*ONE隊長權恩妃



▼PENTAGON隊長HUI



▼THE BOYZ的ERIC



▼STAYC的YOON（沈姿潤）



《星光閃耀的少年》也將推出９人男團，正式播出時間尚未公開。

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