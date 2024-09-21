iQIYI選秀節目《星光閃耀的少年》正式官宣華麗導師陣容！李聖經主持、李昇基、BIGBANG大聲、權恩妃、HUI等人加盟

（封面圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
快來看看官方公開的８為導師是誰呢？！！導師宣傳照真的很有氣勢啊～。
由iQIYI愛奇藝國際站製作的全新選秀節目《星光閃耀的少年》在今天（21日）公開了主持人與導師們的宣傳照，目前世界各地的海選已結束，主持人則由演員李聖經，同樣擁有好歌喉聞名的她擔任，想必也會為節目和參賽者們帶來豐富的表演經驗。
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
節目組正式官宣的【導師名單】如下：
▼演員兼歌手的李昇基
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼BIGBANG大聲
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼知名舞蹈老師崔容俊（崔榮晙）
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼Rapper韓海（Hanhae）
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼曾任IZ*ONE隊長權恩妃
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼PENTAGON隊長HUI
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼THE BOYZ的ERIC
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
▼STAYC的YOON（沈姿潤）
（圖源：iQIYI《星光閃耀的少年》）
《星光閃耀的少年》也將推出９人男團，正式播出時間尚未公開。
Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞